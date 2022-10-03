Выборы в Боснии и аналогии с Дагестаном: есть о чем задуматься

События в Украине и вокруг могилизации в России остаются в центре нашего внимания, но есть одна политическая новость, мимо которой тоже нельзя пройти. В Боснии и Герцеговине (БиГ) состоялись выборы, и их результаты, как и устройство боснийской политики познавательны для постсоветских мусульман, в частности живущих в национально-сложных регионах.

Напомним, что БиГ это такая матрешечная конфедерация, где внутри двусоставного государственного объединения - Босния и Герцеговина есть Республика Сербская и есть еще одна федерация - Федерация Босния и Герцеговина, состоящая из мусульманских (босняцких) и хорватских кантонов (районов).

При этом у общей БиГ помимо своего парламента есть три президента, представляющие мусульманский (босняцкий), хорватский и сербский народы. А у Республики Сербской и Федерации БиГ есть еще и свои парламенты и руководство.

Исторически главной мусульманской силой страны является Партия Демократического Действия (SDA), созданная легендарным Алией Изетбеговичем и возглавляемая его сыном Бакиром Изетбеговичем. Ей фактически приходится воевать на два фронта.

Первый - это внешние враги в лице сербских и хорватских шовинистов, которые пытаются поделить БиГ и подчинить ее воле Сербии и Хорватии.

Второй - внутренних враги среди босняков, которым как правило не нравится "слишком мусульманский", "исламистский" курс SDA, учитывая то, что она ориентируется на эрдогановскую AKP, а Алию Изетбеговича считали ихваном. Хотя помимо этого следует обратить внимание и на претензии к SDA со стороны части разочаровавшегося мусульманского электората в коррупции, протекционизме и т.д., при том, что мусульманской альтернативы ей так и не появилось.

Сейчас прошли выборы как трех президентов всей БиГ, так и парламентов всех уровней - конфедерации, республики и федерации, кантонов. На выборах в парламенты всей БиГ, федерации БиГ и кантонов SDA улучшила свои позиции, добившись наилучших результатов за последние 20 лет. У нее 30% в парламенте всей БиГ, 43% в парламенте федерации БиГ и большинство в 5 кантонах последней.

А вот выборы президента БиГ от босняцкого народа лидер БиГ Бакир Изетбегович проиграл Денису Бекировичу, кандидату от левой Социал-Демократической Партии (SPD), поддержанному оппозиционной коалицией 11 партий. В итоге Бекирович, проигравший прошлые президентские выборы кандидату от SDA Шефику Джаферовичу в 2018 году, в этот раз сумел набрать чуть больше 50% голосов и победить Бакира Изетбеговича, чья партия намного опережает в популярности его партию. И это, учитывая параллели между боснийской SDA и турецкой AKP, поучительный результат...

Однако самое интересное, что проиграв выборы за пост президента от своего собственного, босняцкого народа мусульманская SDA сумела выиграть выборы за пост президента от народа... католического и хорвацкого. Да, это так, потому что ни для кого не секрет, что эти выборы второй раз подряд пробоснийский хорват Желько Комшич выигрывает благодаря тому, что на выборах кандидатов от трех народов часть босняков берет бюллетени с хорватскими кандидатами и голосует за него. Кстати, это тоже могло не дать победить на выборах кандидата от босняцкого народа Бакиру Изетбеговичу, так как организованно из босняков за Комшича голосуют прежде всего его сторонники.

У непосвященного в тонкости боснийской политики читателя наверняка может возникнуть вопрос - а зачем боснякам и сторонникам SDA такие манипуляции? Дело в том, что доминирующей силой среди хорватских избирателей является хорватско-шовинистическая партия Хорватское Демократическое Содружество (HDZ), которая выступает фактически за раздел БиГ в союзе с сербскими шовинистами. Последние надежно контролируют Республику Сербская, откуда в свое время были изгнаны почти все мусульмане и куда они до сих пор либо не могут вернуться, либо не могут зарегистрироваться в ней как избиратели. А вот в Федерации БИГ босняки и хорваты живут вперемешку и первые численно доминируют, что сильно нервирует хорватских шовинистов, желающих иметь свое этногосударство. При том, что по соседству у них, как и у сербов, есть свои страны в отличие от босняков, у которых другой страны нет. Поэтому после того, как HDZ отказалась от компромиссов с босняками и взяла курс на раздел страны, в том числе используя для этого позицию президента БиГ от хорватского народа, мусульманским и пробоснийским патриотическим силам не оставалось ничего кроме того, чтобы лишить их этой позиции. И для этого уже два раза подряд SDA перенаправляет часть своих избирателей голосовать не босняцкими, а хорватскими бюллетенями, в связи с чем HDZ и власти Хорватии требуют изменить избирательное законодательство так, чтобы это было невозможно, а мусульмане этому сопротивляются.

Итого, из трех важных позиций SDA удержала и даже упрочила две (парламентское большинство и президентство от хорватского народа) и утратило одну (президентство от собственного, мусульманского народа). И в такой конфигурации ей и другим патриотам БиГ сейчас придется вести борьбу против ее врагов.

Но что еще интересно в этой истории? В БиГ живет всего 3,2 миллиона человек на территории площадью 51 197 км2. Для примера, в Дагестане живет 3,15 миллионов человек на территории площадью 50 300 км2. То есть, вводные у них примерно одинаковые, хоть есть и небольшие отличия. В Дагестане больше народов, чем в БиГ, но при этом подавляющее их большинство относят себя к мусульманам, хотя есть более религиозные и светские, а также приверженцы разных направлений Ислама. Однако в одном случае мы видим сложную, многоуровневую политическую систему, где выявляются и согласуются интересы всех живущих в стране групп, а мусульмане научились в ней неплохо ориентироваться. С другой стороны, колониальная система, которой правит сапог, прилюдно обкладывающий матом подчиненных туземцев.

Поэтому, когда в следующий раз шовинисты будут говорить о том, что маленький Дагестан со множеством народов внутри себя не проживет без Москвы как арбитра, задайтесь вопросом - а чем он хуже той же Боснии и Герцеговины и почему не может иметь аналогичную систему, учитывающую все интересы живущих в нем народов и общественных групп?