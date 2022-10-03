Футбольная трагедия в Индонезии: 125 человек погибли в давке

В индонезийском городе Маланг по меньшей мере 125 человек погибли и 180 пострадали в результате давки, которая произошла на стадионе после окончания футбольного матча. Матч закончился победой команды «Персебая Сурабая» над местным клубом «Арема» со счетом 3:2. Вскоре после финального свистка на поле начали выбегать болельщики — как пишет Associated Press, до этого «Арема» не проигрывала дома этому сопернику 23 года, и фанаты хотели потребовали объяснений от руководства команды.

Как следует из опубликованных видео, в течение нескольких минут на поле оказались сотни человек (в полиции заявили о трех тысячах человек на поле); между ними с одной стороны и полицейскими и стюардами с другой завязалась драка. На стадионе не было фанатов победившей команды — как пишет Associated Press, им запретили присутствовать из-за риска драки между болельщиками.

Давка произошла в одном из гейтов стадиона, куда побежали болельщики после применения силовиками слезоточивого газа, заявил руководитель полиции Восточной Явы Нико Афинта. На опубликованных в соцсетях роликах видно, как выбежавшие на поле люди то вступают в драки с полицейскими и стюардами, то массово убегают от них — предположительно, после применения теми спецсредств. В какой-то момент на видео слышны громкие хлопки, и по всему полю появляются «дымящиеся» объекты — судя по всему, снаряды со слезоточивым газом.

Многие из погибших пострадали от травм и нехватки кислорода, цитирует Reuters сотрудника одной из местных больниц. Очевидцы рассказали Associated Press, что из-за воздействия газа начали плохо видеть и испытывали сложности с дыханием. На видео, снятых в помещениях стадиона, видно лежащих на полу людей, в том числе выглядящих как подростки; в одной из больниц заявили, что среди погибших был ребенок пяти лет. По официальным данным среди погибших 17 детей.

В полиции также заявили, что среди погибших двое полицейских.

В понедельник министр молодежи и спорта Зайнудин Амали заявил, что президент Джоко Видодо попросил его посетить Маланг с начальником национальной полиции генералом Листьо Сигитом Прабово для проведения оценки.

Главный министр безопасности Махфуд М.Д. также заявил на пресс-конференции в понедельник, что для расследования катастрофы будет сформирована независимая группа по установлению фактов. Эксперты по правам человека потребовали, чтобы любое расследование было полностью беспристрастным.

Фил Робертсон, заместитель директора Human Rights Watch по Азии, призвал Видодо провести независимое расследование и публично сообщить о результатах.

«Все виновные должны нести ответственность за эту катастрофу, независимо от их статуса или должности. Национальной полиции и Футбольной ассоциации Индонезии недостаточно провести собственное расследование, потому что у них может возникнуть соблазн преуменьшить или подорвать полную ответственность вовлеченных должностных лиц», — сказал он.

ФИФА также должна провести собственное расследование и опубликовать публичный отчет о своих выводах о том, что произошло, добавил Робертсон.

Саид Усман Хамид, исполнительный директор Amnesty International Indonesia, также призвал к расследованию, утверждая, что была применена «чрезмерная сила».