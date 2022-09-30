Жена муфтия Дагестана просит отсрочить мобилизацию в республике

Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента России Владимира Путина дать жителям республики отсрочку на полгода от объявленной мобилизации для подготовки в учебных центрах. Она фактически признала, что из Дагестана в Украину отправляют неподготовленных к боевым действиям людей, сообщает издание Кавказ.Реалии.

В обращении, опубликованном в телеграм-канале муфтията Дагестана, Гамзатова заявила, что "исходя из объявленных цифр - 300 тысяч и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан также как и Чечня выполнил план по мобилизации".

"Сегодня в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодёжь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще", - добавила Гамзатова.

Спустя час после публикации ее обращение собрало в телеграм-канале больше тысячи одобрительных реакций.

Айна Гамзатова - российская мусульманская журналистка, писатель, общественный и религиозный деятель Дагестана, соучредитель благотворительного фонда "Путь", главный редактор журнала "Ислам". В декабре 2017 года Айна Гамзатова направила в Центризбирком России документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России, однако Центризбирком отказал ей в регистрации из-за нехватки документов, говорится в биографической справке об Айне Гамзатовой, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, что 22 сентября наместник Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Спустя несколько дней пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов заявил в комментарии ЧГТРК "Грозный", что сообщения об отмене в Чечне мобилизации на войну в Украину были распространены "не российскими СМИ, не нашими республиканскими", а "оппозиционно настроенными изданиями, телеграм-каналами" и не являются достоверными.