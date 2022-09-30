Теракт в Кабуле унес жизни 19 человек

В результате взрыва бомбы смертника в учебном центре в столице Афганистана в пятницу погибли 19 человек. Это случилось когда студенты готовились к вступительным экзаменам в университеты.

Взрыв произошел в районе Дашт-э-Барчи в западной части Кабула, районе с преобладанием шиитов-хазарейцев, ставших целью некоторых из самых смертоносных атак в Афганистане.

«Студенты готовились к экзамену, когда в этом образовательном центре взорвался террорист-смертник. К сожалению, 19 человек погибли и 27 получили ранения», — заявил представитель полиции Кабула Халид Задран.

Центр обучает студентов, в основном взрослых мужчин и женщин, для подготовки к вступительным экзаменам в университет.

Семьи студентов бросились в районные больницы, куда прибывали машины скорой помощи с пострадавшими, а на стенах были вывешены списки подтвержденных погибших и раненых.

«Мы не нашли ее здесь», — рассказала агентству AFP расстроенная женщина, ищущая свою сестру в одной из больниц. «Ей было 19 лет».

«Мы звоним ей, но она не отвечает».

В одной больнице талибы вынудили семьи пострадавших покинуть место происшествия, опасаясь последующего нападения на толпу.

На видео, размещенных в интернете, и фотографиях, опубликованных местными СМИ, видно, как окровавленных жертв уносят с места происшествия.

«Группы безопасности прибыли на место; характер нападения и подробности жертв будут обнародованы позже», — написал ранее в Твиттере представитель МВД Абдул Нафи Такор.

«Нападение на гражданские объекты доказывает бесчеловечную жестокость и отсутствие моральных норм врага».

Возвращение талибов к власти в Афганистане в прошлом году положило конец двухдесятилетней войне и значительно снизило уровень насилия, но безопасность в последние месяцы начала ухудшаться.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но годом ранее ИГИЛ заявили о нападении смертника на образовательный центр в том же районе, в результате которого погибли 24 человека, включая студентов.

В мае 2020 года группу обвинили в кровавом нападении с применением огнестрельного оружия на родильное отделение больницы в Дашт-э-Барчи, в результате которого погибли 25 человек, в том числе молодые матери.

А в апреле этого года в результате двух смертоносных взрывов бомб в отдельных учебных центрах в этом районе шесть человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения.