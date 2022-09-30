"Война 2021 года может повториться в ближайшие дни" - Палестина

Недавний пик насилия против палестинцев на оккупированном Западном берегу создает серьезные опасения, что разразится новая война с Израилем, предупреждают палестинские эксперты.

Выступая на панели, организованной Институтом Ближнего Востока в четверг, Омар Шабан, директор базирующегося в Газе аналитического центра Pal-Think For Strategic Studies, сказал, что ситуация в осажденном анклаве напряженная и наполнена беспокойством по поводу того, что нападения в оккупированном Западном берегу перекинутся на территорию Газы, и может начаться война.

«ХАМАС будет трудно хранить молчание, если дела в Иерусалиме станут хуже», — сказал Шабан.

«Международное сообщество должно понять, что война 2021 года может повториться в ближайшие дни».

На оккупированном Западном берегу в этом году участились вооруженные нападения палестинцев на израильские объекты.

Напряженность растет по мере того, как израильские силы активизируют свои почти ежедневные операции по задержанию и рейдам в различных частях Западного берега, которые часто приводят к ранениям или убийствам палестинцев.

В этом году в результате израильского огня погибло более 150 палестинцев, в том числе 49 убитых в секторе Газа и не менее 100 на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, что делает этот год самым смертоносным на палестинской территории с 2015 года.

В прошлом месяце неизвестные боевики обстреляли израильский автобус с поселенцами в Сильваде, недалеко от Рамаллаха, но о жертвах не сообщалось.

Затем, в начале этого месяца, по данным израильской армии, в результате обстрела израильского автобуса на оккупированном Западном берегу пострадали по меньшей мере шесть солдат и один гражданский водитель.

Израильские силы арестовали двух палестинцев в связи с этим инцидентом.

В прошлом году, после неоднократных израильских вторжений в комплекс мечети Аль-Акса, а также нападений израильских поселенцев на палестинские семьи на Западном берегу, в том числе в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, ХАМАС ответил запуском ракет по израильским целям.

За этим последовала 11-дневная израильская война в Газе. Около 250 палестинцев, в том числе десятки женщин и детей, были убиты в ходе конфликта 2021 года.

Шабан сказал, что текущая ситуация напоминает ему моменты, предшествовавшие прошлогодней войне. Он сказал, что небо над сектором Газа заполнено израильскими беспилотниками, следящими за осажденным сектором.

«Сейчас я могу вам сказать, что мы в Газе очень обеспокоены. Все находится под наблюдением. И если дела в Иерусалиме станут хуже, я тоже очень боюсь, что ситуация ухудшится».

Сухейр Фрейтех, палестинский эксперт и бывший консультант Международной кризисной группы, говорит, что нынешняя напряженность на оккупированном Западном берегу проистекает из политической и финансовой ситуации, в которой сейчас находится большинство живущих там палестинцев.

Мирные переговоры, направленные на решение о создании двух государств, провалились в 2014 году, и за последние несколько лет незаконные израильские поселения на Западном берегу появляются все чаще.

«Мирный процесс зашел в тупик. Никаких переговоров, никакой надежды на палестинское независимое государство», — сказала она во время дискуссии в четверг.

Тем временем растет недовольство Палестинской автономией, руководящим органом на Западном берегу.

Наблюдатели отмечают, что хрупкость ПА была заметна в течение нескольких месяцев, начиная с апреля 2021 года. Тогда сначала были отложены выборы, а затем в мае ПА оказалась в стороне во время израильских бомбардировок Газы.

Между тем в городе Дженин с прошлого года наблюдается всплеск вооруженного сопротивления. Израиль в координации с ПА уже несколько месяцев пытается арестовать десятки известных им палестинских подозреваемых.

«Сопротивление продолжается и становится все сильнее и сильнее в лагере Дженин и распространяется на город и его сельскую местность», — лидер движения ФАТХ в лагере Дженин Атта Абу Румейла .

«Израильская оккупация обладает всеми военными возможностями, но не обладает волей лагеря Дженин и его народа. Лагерь не потерпел поражения в интифаде Аль-Акса в 2022 году, он не побежден и сегодня».

Фрейтех говорит, что палестинцы, которые в последние годы подняли оружие против израильских сил, делают это из-за отсутствия надежды на Западном берегу, а усиление репрессий со стороны израильских сил только стимулирует вооруженное сопротивление.

"Эти боевики на Западном берегу, в основном дети, родившиеся в [или после] 2000 года, и у них нет никакой надежды"

"Когда израильская армия входит в лагерь Дженин, им просто нужен разыскиваемый парень. Но когда они уходят, — сказала Фрейтек, — армия дает еще 20 людям желание отомстить, — ощущение, что они хотят отомстить за то, что произошло в ту ночь"