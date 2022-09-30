Ждать - чего? Остающимся в РФ пора взглянуть правде в глаза

Президент и главнокомандующий сражающейся Украины Владимир Зеленский сделал специальное обращение к народам Дагестана, Кавказа и другим порабощенным Россией народам.

В нем он объяснил, за что сражается Украина, как в этой войне против нее Кремль хочет использовать порабощенные народы России, чем это чревато для их представителей и почему им надо этому сопротивляться. Нет смысла пересказывать все подробно - лучше послушать и посмотреть, тем более, что обращение небольшое, сильное и явно того заслуживает!

https://youtu.be/nHoXHXYaenU

Впрочем, как все знают, с началом могилизации в Дагестане и ряде других регионов мусульмане и не только начали акции протеста против нее и сейчас в ряде каналов звучат призывы выходить на эти акции и в других местах.

В этой связи хотим порассуждать вслух о тех сомнениях, которые озвучиваются не только сотрудниками кремлевской пропаганды или специфическим типом людей, который вечно сомневается, во всем ищет подвохи и заговоры, но и некоторыми безусловно авторитетными и достойными мусульманскими лидерами мнений, известными своей решительностью и жертвенностью.

Главное сомнение у последних заключается в том, что люди де не готовы к решительному сопротивлению, к которому их зовут, а потому такие попытки или провокации только ухудшат их положение, приведут к новым репрессиям, зачисткам, тогда как нам нужно сохранить наши силы к нужному моменту.

Все это было резонно. Но только до того переломного момента, которым стала могилизация и вообще реальность тотальной войны, на путь которой встал Кремль, и которая меняет всю реальность и все правила игры.

До этого момента действительно, если ты сидел, выжидал и проявлял предосторожность, тебя не трогали и таким образом ты мог выждать, переждать и дождаться лучших времен, сохранив свой потенциал для них. Хотя как мы знаем, далеко не всегда это работало...

Но сейчас ты можешь не делать вообще ничего, закрыть рот на замок и сидеть дома тише воды и ниже травы, но если ты лицо мужского пола за тобой придут.

За тобой придут, чтобы на этот раз уже не посадить на пару лет за перепост или лайк или даже на 10-20 лет за липовое финансирование терроризма или причастность к нему, потому что ты кому-то у мечети пожал руку. За тобой придут, чтобы тебя убить, потому что отправить тебя на войну с Украиной означает именно это.

И вот мы хотим спросить - а кого и как вы хотите сохранить до лучших времен в этой ситуации в России? Максимум сохранить можно каких-то совсем немобилизуемых калек или маленьких детей или глубоких стариков, потому что всех остальных могут выгрести не сегодня, так завтра.

И не надо покупаться на обращения Путина или Мелихова из-за перегибов могилизации, принимая их слова за чистую монету. Сегодня они произносят их только из-за страха народных выступлений и недовольства, но как только им удастся сбить их накал, машина заработает на еще большую силу. в первую очередь расправившись с теми, кто уже вышел против нее.

Поэтому тот, кто надеется, что его не призовут, потому что у него бронь или какая-то болезнь или сколько-то детей или потому что он не гражданин, и т.д., и т.п., прячет голову в песок. Даже если не призовут сейчас, то призовут в следующий раз, когда объявят новую волну могилизации и правила, писанные и неписанные (а второе в России важнее первого) изменятся.

Поэтому, дорогие, если вы кого-то хотите сохранить на территории России и сохраниться самим не вступая в борьбу, для этого есть только одна возможность, о которой мы тут говорили месяцами и годами - уезжать. Уезжать любыми путями, пока есть такая возможность. Если пока или уже нет, как вариант - спрятаться в самом глухом месте, где тебя не найдут и не выдадут. Но тоже только для того, чтобы уехать при первой возможности.

Те же, кто не хочет или не может уехать и принял решение оставаться, знайте - вы будете вынуждены воевать. Вопрос лишь в том, за кого и против кого - за тех, кто вас хочет использовать как пушечное мясо против интересов ваших, ваших народов и вашей религии или же вы будете воевать, бороться, подвергая себе риску, за себя, свои народы и свою религию против их главного врага на этой территории.

Поэтому, еще раз, не хотите подвергать себя рискам такой борьбы или оцениваете ее как безнадежную - уезжайте пока можете или при первой возможности или прячьтесь так, чтобы вас не нашли. Пусть это будет вашей борьбой, потому что на самом деле это тоже она, ведь так вы лишаете врага мобилизационного ресурса, который он видит в вас и вам подобных. Да и риски и лишения на пути этой борьбы немалые - многие из тех, кто обвинял нас, что эмигрировав мы выбрали легкий путь, сейчас сумеют оценить, такой ли уж он легкий...

Но тем, кто решил оставаться, важно высунуть голову из песка собственных иллюзий и понять - терять вам уже нечего. Борьба неизбежна. Риски неизбежны. Жертвы скорее всего тоже неизбежны. Вопрос лишь в том, для чего и во имя чего.

Определяйтесь.