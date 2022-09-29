Британцы хотят тесных отношений с Ближним Востоком

Согласно эксклюзивному опросу, проведенному по заказу эмиратовского издания The National, британская общественность хочет, чтобы Великобритания поддерживала более прочные отношения с арабскими странами .

Результаты Deltapoll были получены более чем через десять лет после того, как правительство Великобритании начало углублять свои связи с Персидским заливом.

31 % из 2096 респондентов заявили, что Великобритании следует развивать более тесные отношения с арабским миром, а 31% считают, что отношения должны оставаться такими, какие они есть.

Это по сравнению с 17%, которые считают, что связи должны стать слабее, а 22% не имеют мнения.

Доктор Дэвид Робертс, доцент кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, сказал, что связи Великобритании с регионом улучшились с тех пор, как Дэвид Кэмерон занял пост премьер-министра Великобритании в 2010 году.

Центром этих отношений, по его словам, является «оборонно-экономическая связь».

«В эпоху Тони Блэра и Гордона Брауна… Великобритания была относительно изолированной. Персидский залив не рассматривался в качестве приоритета», — сказал доктор Робертс, имея в виду британских премьер-министров от лейбористской партии с 1997 по 2010 год.

«Консервативное правительство пришло вместе с Кэмероном, и было ощущение, что у Британии есть значительное наследие, особенно в Персидском заливе. У обеих сторон, безусловно, есть большое желание развивать это», — сказал он.

Доктор Робертс, который является автором будущей книги «Политика безопасности в монархиях Персидского залива», сказал, что трудно выделить что-то конкретное в качестве наследия Бориса Джонсона в британо-ближневосточных отношениях.

«В последние годы он входил в ряд лидеров, начиная, вероятно, с Дэвида Кэмерона, которые все больше внимания уделяли отношениям Великобритании с Персидским заливом и Ближним Востоком в целом. Он является частью тенденции большей вовлеченности», — говорит Робертс.

«Что касается Лиз Трасс, я полагаю, что она продолжит тенденцию к значительному углублению взаимодействия. Какие у нее есть рычаги, я не совсем уверен, но думаю, что она заинтересована в торговых ассоциациях».

Великобритания открыла постоянную военно-морскую базу в Бахрейне в 2018 году и в том же году открыла свою Объединенную базу материально-технического обеспечения Великобритании в Омане.

Король Карл III, вступивший на престол в этом месяце, проявляет большой интерес к региону, к исламу и арабскому языку и поддерживает крепкие дружеские отношения с рядом монархий Персидского залива.

Ожидается, что этот интерес и дружба останутся сильными, пока он является главой государства.