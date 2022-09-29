Иран атаковал курдских повстанцев в соседнем Ираке

Иран атаковал группу повстанцев в курдском регионе на севере Ирака, в результате чего 13 человек погибли и несколько получили ранения, сообщили официальные лица.

Ракетные и беспилотные атаки в среду были сосредоточены на базах в Койе, примерно в 60 км к востоку от Эрбиля, сказал Соран Нури, член Демократической партии Иранского Курдистана. Группа, известная под аббревиатурой ДПИК, является леворадикальной вооруженной оппозиционной силой, запрещенной в Иране.

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по некоторым базам сепаратистской группировки на севере Ирака с помощью «высокоточных ракет» и «беспилотников-смертников».

«Эта операция будет продолжаться с нашей полной решимостью до тех пор, пока угроза не будет эффективно отражена, базы террористических групп не будут ликвидированы, а власти курдского региона не возьмут на себя свои обязательства и ответственность», — говорится в заявлении КСИР, зачитанном по государственному телевидению.

По данным государственного информационного агентства Ирака, 13 человек были убиты и 58 ранены.

Тарик Хайдари, мэр Койи, сказал, что одна из погибших была беременной женщиной.

Иранские власти обвинили ирано-курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака, в участии в протестах в Иране, которые привели к гибели десятков людей.

По словам Нури, атаки иранских беспилотников были направлены на военный лагерь, дома, офисы и другие районы вокруг Койи. Нури назвал атаку продолжающейся.

По словам представителя ДПИК, после первой серии атак Иран обстрелял семь позиций в города Кала, где находится политбюро партии.

В субботу и понедельник силы КСИР обстреляли курдские позиции беспилотниками и артиллерийскими снарядами.

«Иран не может снять с себя вину за свои внутренние проблемы и законное недовольство своего населения нападениями за раубежом», — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Нападения произошли на фоне напряженности, вызванной смертью в иранской полиции нравов 22-летней курдской женщины Махсы Амини в начале этого месяца после того, как она была арестована в Тегеране за нарушение в отношении ношения хиджаба и скромной одежды.

Протесты охватили Ирани, в частности, провинцию Курдистан, откуда родом Амини, что вызвало внутренние репрессии, в результате которых погибло не менее 76 человек.