Лидеры Дагестанcкого Протеста - время объединяться!

Бисми-Лляh!

Протестное движение в Дагестане показало, что оно обладает значительным потенциалом.

Но сейчас наступает тот момент, когда оно может стать жертвой того же, жертвами чего стали другие стихийные выступления в мусульманских странах.

Интернет, сети обладают большим преимуществом в плане организации таких выступлений множеством людей, которые не принадлежа к одной организации, оказываются на одной волне и начинают спонтанно взаимодействовать.

Но наступает такой момент, когда подобный формат из преимущества превращается в недостаток.

Важно понять, что разногласия неизбежно будут существовать в любой среде. Это естественно и даже продуктивно, ведь нередко единомыслие является результатом безмыслия, отсутствия ярких личностей, инициативы.

Поэтому то, что в протесте и среди его вдохновителей есть люди с разными подходами, свидетельствует о наличии в нем ярких личностей, что является фактором успеха.

Однако очень важно, как выявляются и улаживаются это разногласия, и что за этим следует...

Братья и сестры, разве вы забыли пример Сирии, где по мере развития восстания выявились разные подходы, которые не попытались сопрячь в единое целое? И сперва казалось, что все это безобидно - просто наряду с ССА кто-то создал одну катибу, потом другую, потом появилась одна джабха, другая и так далее, и так далее. Но потом оказалось, что в силу отсутствия единства и координации в эту ситуацию зашли деструктивные силы и либо по глупости, либо по замыслу внешних игроков раскололи и дискредитировали сопротивление и подставили его под полный разгром.

Ислам требует, чтобы у любого дела, особенно такого как это, было руководство. И, понимая специфику ситуации и совсем другие внутренние и внешние условия, мы не говорим, что нужно создать Шуру алимов и военных амиров, которая избирет Амира и ему начнут приносить баяты.

Это мы уже проходили и прекрасно понимаем, что сейчас такое работать не будет, и тот, кто это бы сделал, подставил бы всех.

Но по сути нужно именно это, обличенное в формы, соответствующие месту и времени.

Сейчас есть с дюжину каналов - многотысячников, которые координируют сопротивление и влияют на него. И тот факт, что ведущие их находятся в разных местах, не мешает ничему, ведь есть защищенные чаты, конференции на каких-то платформах и так далее.

Братья и сестры из Дагестана и Кавказа в целом, обладающие авторитетом и влияющие на процесс - создайте какой-нибудь Совет Кавказского (или Дагестанского для начала) Гражданского Сопротивления, который вберет в себя всех основных таких людей, чтобы все важные обсуждения и выявление разногласий в подходах, методах и целях происходило на его основе, после чего принималось бы консолидированное решение.

Если вы этого не сделаете, шайтаны среди джинов и людей обязательно начнут вас стравливать друг с другом, разобщая ваши ряды. Если сделаете - лишите их важнейшего средства к этому.

Время объединяться, братья и сестры, время брать на себя руководство и ответственность!