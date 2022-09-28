Турецкие государственные банки отказываются от "Мира"

Три последних турецких банка, которые все еще обрабатывают транзакции, совершенные с помощью российских карт «Мир», выходят из платежной системы, заявил в среду турецкий чиновник. Это случилось после того, как Соединенные Штаты заявили, что будут преследовать физических и юридических лиц, если выяснится, что они помогают Москве обходить финансовые санкции.

Этот шаг, если и когда он будет объявлен публично, случится после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу созвал совещание на высшем уровне, посвященное экономике, чтобы обсудить «Мир» и альтернативы системе.

Два частных турецких банка, DenizBank и Işbank, первыми приостановили использование «Мира» на прошлой неделе после того, как США предостерегли финансовые учреждения от заключения новых соглашений или расширения существующих с российским оператором карт «Мир».

Три государственных кредитора — Halkbank, VakifBank и Ziraat — продолжали работать с картами.

Три банка «все еще обрабатывают (непогашенные) платежи, но они установили будущую дату» для выхода, сообщил высокопоставленный турецкий чиновник Agence France-Presse (AFP) на условиях анонимности.

О выходе также сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, заявившего, что во вторник три банка решили выйти из системы.

В прошлом месяце Минфин США предупредил, что турецкие банки, работающие с российскими картами, «рискуют поддержать усилия России по уклонению от санкций США» и сами могут быть подвергнуты санкциям.

Недавно Вашингтон расширил свои санкции, включив в них главу организации, управляющей платежной системой, которая пользуется популярностью у десятков тысяч российских туристов, прибывших в Турцию в этом году.

Многие россияне приехали в Турцию после того как санкции лишили их возможности пользоваться основными кредитными картами США, такими как Visa и Mastercard.

Россия была одним из крупнейших источников туризма для Турции, и в этом году россияне также стали главными покупателями недвижимости.