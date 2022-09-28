Израильтяне убили 4 палестинцев на Западном берегу

Четыре палестинца были убиты и более 40 ранены в ходе израильского военного рейда в лагере беженцев в Дженине на севере оккупированного Западного берега.

Рейд начался с того, что десятки израильских военных машин вошли в лагерь примерно в 8 утра.

Палестинское министерство здравоохранения первоначально заявило в среду утром, что убитыми были Ахмад Алауна, Абед Хазем, Мохаммад аль-Ванна и Мохаммад Абу Нааса.

Сообщается, что Бригада мучеников Аль-Аксы заявила, что трое из убитых были членами палестинской вооруженной группы.

По данным министерства, еще 44 человека получили ранения.

Местные СМИ сообщили, что Ахмаду Алауне было 24 года, и он работал офицером разведки Палестинской автономии (ПА). На кадрах камеры наблюдения, распространенных местными журналистами, в момент его убийства видно, что он участвовал в вооруженных столкновениях с израильскими силами.

Абед Хазем и аль-Ванна были убиты, когда в дом отца Хазема попала ракета. Абед был братом Раада Хазема, который совершил нападение в Тель-Авиве в апреле, убив трех человек, прежде чем сам был убит полицией.

После взрыва ракеты в доме были видны клубы дыма. Затем армия приступила к окружению дома, в ходе которого вспыхнули ожесточенные вооруженные столкновения с палестинскими боевиками.

Израильская армия заявила, что застрелила «двух подозреваемых, причастных к ряду недавних перестрелок».

Столкновения продолжились в полдень. Помимо перестрелки вооруженных палестинских боевиков с израильской армией, молодые палестинцы забросали камнями вход в лагерь беженцев Дженин, на что израильские силы ответили боевыми патронами и слезоточивым газом.

Власти и политические партии объявили день траура и всеобщую забастовку, при этом магазины были закрыты в большинстве городов Западного берега, включая Дженин, Наблус, Рамаллу и Хеврон.

6 сентября израильские силы совершили налет на Дженин и взорвали квартиру, принадлежавшую Рааду Хазему, убив 29-летнего палестинца и ранив еще 16 человек.

Израиль регулярно проводит карательные сносы домов палестинцев, совершивших нападения на израильтян, что правозащитные организации называют «коллективным наказанием».

Израильские силы также почти каждую ночь проводят рейды и убийства в северной части оккупированного Западного берега, главным образом в Дженине и Наблусе, где палестинское вооруженное сопротивление становится все более организованным и формируются новые группы бойцов.