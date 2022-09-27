Катар призвал сотни гражданских лиц, в том числе дипломатов, вызванных из-за рубежа, для прохождения обязательной военной службы на контрольно-пропускных пунктах на стадионах чемпионата мира по футболу, согласно источнику и документам, с которыми ознакомился Reuters.

Направление призывников, некоторые из которых обычно откладывают службу в армии, потому что их работа считается жизненно важной, подчеркивает логистическую проблему, с которой сталкивается крошечное государство Персидского залива, принимающее один из крупнейших в мире спортивных турниров.

Согласно учебным материалам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, призывники тренируются управлять очередями на стадионе, обыскивать болельщиков и обнаруживать контрабанду, такую ​​как алкоголь, наркотики или оружие, спрятанное в хвостиках, подкладке куртки или даже накладных животах. На фото как раз показан процесс обучения обыску.

По словам источника, нынешняя группа гражданских лиц находится в четырехмесячном оплачиваемом отпуске с работы в ключевых катарских учреждениях, таких как государственная компания QatarEnergy и министерство иностранных дел.

Население Катара составляет 2,8 миллиона человек, из которых около 380 000 являются гражданами Катара, при этом ожидается беспрецедентный приток 1,2 миллиона посетителей на турнир.

У страны уже есть соглашение с Турцией, которая даст 3000 полицейских для охраны общественного порядка.

Ранее в этом месяце гражданским лицам было приказано явиться на утреннее дежурство в лагерь к северу от столицы Дохи, по данным Reuters, менее чем за три месяца до начала 29-дневного турнира 20 ноября.

По словам источника, призванным было сказано, что они должны помогать в проведении чемпионата мира и что это их «патриотический долг».

«Большинство людей там, потому что они должны быть — они не хотят попасть в беду», — сказал источник.

Некоторые добровольцы также тренируются вместе с призванными силами, согласно источнику, который непосредственно знаком с планом и обучением.

Отвечая на вопрос агентства Reuters, официальный представитель правительства Катара заявил, что программа национальной службы Катара будет продолжаться в обычном режиме во время чемпионата мира по футболу.

«Рекруты будут оказывать дополнительную поддержку во время турнира в рамках регулярной программы, как они это делают каждый год на крупных общественных мероприятиях, таких как празднование Национального дня», — говорится в заявлении.

С 2014 года катарские мужчины в возрасте от 18 до 35 лет проходят военную подготовку не менее четырех месяцев в рамках обязательной национальной службы, введенной эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Уклонение может повлечь за собой год тюремного заключения и штраф в размере 50 000 катарских риалов (13 700 долларов США).

В прошлые годы катарские призывники участвовали в праздновании национального дня и подготовке к национальному спортивному дню. Дипломаты за границей смогли отложить свою службу.

По словам источника, Катар вернул домой дипломатов из нескольких зарубежных миссий, в том числе в США, Китае и России. Ожидается, что дипломаты вернутся на свои посты после чемпионата мира по футболу.

Источник сказал, что их учат обращаться к фанатам с «позитивным языком тела, сосредоточенностью и улыбкой», соблюдать Всеобщую декларацию прав человека и избегать дискриминации фанатов по любому признаку.

В общем, мобилизация сейчас проходит не только в России. Вот только Катар готовится к празднику спорта, а россияне угрожают утопить всех в крови.