В Германии у пары геев отобрали приемного турецкого ребенка

Власти Германии решили отменить решение об усыновлении турецкого мальчика гей-парой на фоне возражений со стороны его биологических родителей, которые считаются «непригодными» для ухода за ребенком, а также лоббирования турецкого правительства и предложения выбрать семью турецкого происхождения.

В мае 10-месячного мальчика передали в Jugendamt, немецкую службу защиты детей, на том основании, что мать, предположительно страдающая от проблем с психикой, непригодна для воспитания, а младенец недоразвит.

Несмотря на протесты родителей, Jugendamt не отказался от своего решения, и вскоре дело уже широко освещалось в турецких СМИ.

Семья, проживающая в Дуйсбурге, рассказала, что их ребенка отдали гей-паре, живущей недалеко от Кельна. Они утверждали, что это не единичный случай и что у многих других турецких семей была такая же проблема. Мать А.К. заявила, что ей разрешают видеться с сыном только раз в месяц, и призвала турецкие власти помочь ей.

А.К заявила после решения, что Jugendamt, по-видимому, «ощутил давление» после освещения ее дела в СМИ.

«Офис атташе Министерства по делам семьи, труда и социальных служб (Турции) в Дюссельдорфе нашел нам адвоката, а министр по делам семьи и социальных служб Дерья Яник лично проявила интерес к этому делу», - сказала она.

А.К заявила, что она также получила много сообщений поддержки в социальных сетях. «Мы надеемся, что Jugendamt не совершит еще одну ошибку и поместит моего сына хотя бы в турецкую семью, чтобы он не был лишен возможности изучать турецкую культуру и язык», — сказала она.

Министерство семьи, труда и социальных служб Турции ранее предложило две турецкие семьи, которые хотят взять опеку над ребенком. В недавнем заявлении министерства говорится, что оно надеется, что запрос будет рассмотрен.

Министерство также заявило, что просит принимающие страны в таких случаях учитывать выбор образа жизни, основанный на культурных и моральных нормах, при оценке процесса воспитания турецких детей в приемных семьях.

Отметим, что министерство, работа которого в основном ограничивалась Турцией, в последние годы расширило свою деятельность за рубежом. В частности оно способствует усыновлению турецких детей в община диаспоры и следит, чтобы по возможности детей усыновляли и удочеряли турецкие приемные родители.

Министр Яник недавно объявила, что около 200 турецких детей были возвращены своим биологическим родителям с 2015 года в Германии благодаря работе их атташе в европейских странах. Первая леди Эмине Эрдоган также возглавляет усилия по продвижению процесса приемного воспитания среди турецких семей за рубежом. В рамках ее кампании 599 семей вызвались стать приемными родителями в европейских странах.

Jugendamt, действующий с 1924 года, был создан для защиты детей, но прославился тем, что преследовал детей из семей иммигрантов. Ему выделяет средства немецкое государство в зависимости от количества детей, о которых оно заботится, и некоторые приемные родители манипулируют вопросами ухода за детьми в своих собственных экономических интересах. Такие факторы подрывают работу учреждения, изначально созданного с доброжелательностью. Семьи иммигрантов в стране боятся отвозить своих детей в больницу или к психологам, потому что, рассказывая о своих проблемах, они могут сообщить об этом в Jugendamt, который берет на себя опеку над детьми из их семей.