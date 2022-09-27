Боевики РПК напали на турецких полицейских в Мерсине

Один полицейский был убит, а другой ранен в понедельник, когда нападавшие открыли огонь по участку полиции в южной турецкой провинции Мерсин.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что террористическая Рабочая партия Курдистана (РПК) несет ответственность за нападение, которое произошло около 22:40 в провинции Мезитли.

По словам Сойлу, двое нападавших сначала выстрелили в дежурного полицейского, а затем взорвали прикрепленные к ним бомбы.

В других сообщениях говорится, что две женщины, совершившие нападение, были убиты силовиками.

По сообщению турецкого МВД, после нападения был задержан третий вооруженный подозреваемый, а также ведутся поиски других подозреваемых, причастных к нападению.

Еще одна бомба возле полицейского участка была взорвана под контролем полиции, говорится в заявлении министерства.

Напомним, что РПК начала восстание против турецкого государства в 1984 году, а всего в ходе конфликта было убито более 40 000 человек.

РПК считается террористической группой в Турции, США и Европейском союзе.