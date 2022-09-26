Чеченцев мобилизуют на войну вопреки словам Кадырова

В Чечне мобилизовали 564 этнических чеченца из разных регионов России, несмотря на заявление Рамзана Кадырова о том, что в республике мобилизация проводиться не будет.

Об этом пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на предоставленный источником список мобилизации.

Судя по списку, многие из призывников прописаны в других регионах РФ, но состоят на учете в управлении ФМС по Чечне. Как утверждает источник, это список тех, кто после объявления мобилизации срочно обратился в отделения чеченских районных УФМС с заявлением на получение загранпаспортов.

В данный момент все эти люди принудительно доставлены в военные части, находящиеся на территории республики (чаще всего речь идет о подразделении 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, базирующегося в городе Шали). Их привлекают в качестве мобилизованных для прохождения подготовки и последующего участия в боевых действиях на территории Украины.

Ранее в чеченских пабликах появились сведения о задержании и похищении людей, обратившихся за загранпаспортами на фоне объявленной мобилизации. Затем их якобы мобилизуют и после подготовки отправляют в Украину.

Рамзан Кадыров заявлял, что мобилизации в Чечне не будет, потому что республика «перевыполнила спущенный план на 254%». Однако он также рассказывал о мобилизации родственников женщин, выходивших на митинг в Грозном 21 сентября. Также, по его словам, в республике мобилизуют тех жителей, кто попытается изменить место жительства и прописаться в другом регионе.