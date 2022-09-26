Зеленский шокирован отказом Израиля дать Украине оружие

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он «шокирован» тем , что Израиль не дал Киеву противоракетные системы для отражения атак России, говорится в интервью, опубликованном в субботу.

Зеленский просил оружие вскоре после начала войны в феврале. Он упомянул израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол».

«Я не знаю, что случилось с Израилем. Честно говоря, я в шоке, потому что не понимаю, почему они не могли дать нам ПВО», — сказал он.

Зеленский сделал это заявление в интервью французским журналистам в среду. Его офис опубликовал запись интервью в субботу.

Комментарии Зеленского в этот раз были гораздо сильнее, чем те, что он сделал в марте, когда упрекнул Израиль за его нежелание помогать оружием. В то время Израиль не давал никаких обязательств, заявляя, что будет помогать Украине, насколько это возможно.

Напомним, что Израиль, осудивший российское вторжение, опасается обострения отношений с Москвой, которая остается очень влиятельной в Сирии, где израильские силы часто нападают на проиранских ополченцев.

"Я понимаю. У них сложная ситуация по ситуации с Сирией и Россией", - сказал Зеленский, добавив, что не выдвигает обвинений.

«Я констатирую факты. Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине».

Слова Зеленского прозвучали как холодный душ для многочисленных сионофилов в Украине. Нельзя сказать, что Израиль совсем ничем и никак не помогал Украине - например, в конце недели было объявлено, что 20 украинских солдат пройдут лечение в израильских клиниках - но эта помощь совершенно не соотносится с той ролью и позицией Израиля, которую ему отводят сионофилы.

Конечно же, постоянно звучат оправдания, вроде того, что "у Израиля все непросто", он во враждебном окружении и так далее. Но все непросто и в Германии, которая зависит от российских энергоресурсов и которая рискует обрушением всей экономики из-за проукраинской позиции. Все непросто и у Венгрии, и у Турции, и у Франции. Все чем то рискуют, но при этом считается признаком хорошего тона пнуть например немцев за затягивание с поставками оружия для ВСУ (при том, что немцы в конце концов что-то да поставляют, в отличие от Израиля).

Да и "враждебное окружение", о котором часто говорят, состоит в основном из полупартизанских групп, вроде ХАМАС и Хизбаллы, и ничуть не мешает Израилю продавать вооружение для других стран, того же Азербайджана. Так что дело в другом. Неприятная правда в том, что Израиль действительно не считает себя обязанным помогать Украине и ссориться из-за нее с Россией. Это не его война, и украинцы ничуть не ближе ему, чем россияне.

Украинцам же надо мотать на ус и не лезть поперед батьки в сионистские пекло, особенно когда это касается такого чувствительного вопроса как палестинский.