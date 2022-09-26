Мазхаб Путина: о "фетвах" про мобилизацию

В минувшие дни власти России подключили к мобилизационным усилиям такой важный ресурс как духовный авторитет тех, кого принято считать лидерами мусульман в РФ. Сразу несколько российских муфтиев выпустили фетвы и заявления с одобрением мобилизации и призывом к мусульманам поддержать эту мобилизацию.

Среди тех, кто поддержал путинскую мобилизацию - председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман РФ (ЦДУМ) муфтий Талгат Таджуддин, Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), а также президиум Духовного собрания мусульман России (ДСМР). То есть, смело можно сказать, что почти все официальные структуры высказались за кремлевскую инициативу.

Сразу оговоримся, что мы не будем приводить шариатский разбор этих "фетв". Это не формат "Голоса Ислама", мы сами не муфтии, и есть те, кто может разобрать этот вопрос гораздо лучше нас.

Но самое главное, эти фетвы не нуждаются ни в каком шариатском разборе. Да, вопрос о службе мусульман в армии немусульманского государства, о мобилизации в такую армию, сложен и неоднозначен. Здесь можно услышать целую палитру мнений, от однозначного запрета служить и воевать "под флагом куфра" до дозволенности и даже обязанности мусульман служить в армии государств, гражданами которых они являются.

Тем не менее, любой алим, факих и муфтий, говорящий о дозволенности такой службы, ставит необходимые условия для этого. Эти условия включают в себя как возможность соблюдать предписания Ислама в армии, так и запрет выступать на несправедливой стороне, тем более если потребуется воевать против своих единоверцев.

Ясную позицию по этому поводу высказал в свое время известный ханафитский ученый муфтий Ибрагим Десаи (1963-2021), отвечая на вопрос американского мусульманина:

"Аллах Та'аля говорит: "И не помогай в грехе". (сура Аль-Майда)

Посланник Аллаха (салляЛлаху алейхи уа саллям) сказал: «Помоги угнетателю,

остановив его от угнетения».

Ввиду вышеизложенного, мусульманину не разрешено служить ни в каких вооруженных силах, мусульманских или немусульманских, которые угнетают людей . В сегодняшнем политическом и военном мире нет разницы между мусульманской и немусульманской армией. Обе известны совершением несправедливости и угнетения. Поэтому, если кто-то состоит в армии, он может использовать любые подходящие средства, чтобы выйти из нее.

и Аллах Та'аля знает лучше".

Муфтий Ибрагим Десаи, рахимахуЛлах, безусловно не считал, что любая служба в любой немусульманской армии является харамом по определению. В другой фатве, отвечая на вопрос канадского мусульманина о службе сапером в армии Канады, он говорит:

"По шариату разрешено работать сапером в вооруженных силах. Вы можете помогать чинить армейское снаряжение и обезвреживать взрывчатку. Однако не дозволено оказывать помощь, если армия жестоко и несправедливо нападает на невинных людей, независимо от того, являются ли они мусульманами или немусульманами . Шариат запрещает угнетение. Аллах Та'аля говоорит в хадисе кудси: «Я сделал зульм (притеснение) незаконным для себя и вас, поэтому не притесняйте». (Мишкаат)

Помощь в поддержании мира и стабильности допустима и является добродетельным и похвальным действием."

Именно такими соображениями - самозащиты и стремления к миру на своей земле - руководствуются мусульмане Украины, которые сейчас сражаются в рядах Сил обороны Украины. В чем же лицемерие российских муфтиев, так это в том, что они убеждают мусульман РФ, будто их мобилизуют на войну ради того же.

Что сказано в заявлении ДУМ РТ?

"Изучив обстоятельства подписания указа Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21.09.2022 и сопоставив его с принципами и канонами Шариата, заявляем, что данный указ не противоречит таким мусульманским ценностям, как обеспечение безопасности, защита Родины и отстаивание общих национальных и духовных ценностей народов России. Не подвергаем сомнениям обоснованность решения Президента РФ, т.к. оно сформировано на основании экспертного мнения и компетентной оценки профессионалов ключевых ведомств нашей страны. "

Подобные же взгляды звучат и от остальных. Популярно сравнение с Великой Отечественной войной, когда муфтии назвали участие мусульман в советской армии "джихадом". Более того, муфтии говорят, что воевать против Украины для российских мусульман не только дозволено, но и обязательно как с точки зрения "гражданского долга", так и с точки зрения шариата.

Разумеется, это фальшь. Война России в Украине абсолютно несправедлива со всех сторон. Ее невозможно оправдать ничем, это явная агрессия, сопровождаемая масштабными военными преступлениями. Сама идеология этой войны - совершенно крестоносная, ибо "русский мир" эта идея православных шовинистов, взращённая откровенными фашистами, которые ненавидят мусульман. Мусульман призывают исполнить "гражданский долг" под командованием людей, убивавших их единоверцев на Кавказе, в Сирии и Ливии. Ради чего? Ради "спасения Родины", которой никто не угрожал, в чужой стране, в то время как в его собственной стране продолжают запрещать классическую мусульманскую литературу. Ради "Новороссии", построенной на костях убитых крымских татар и ногайцев?

Так что ко всем этим "фетвам" подход должен быть не как к богословским заключениям, но как к колониальной пропаганде. В конце концов, именно для колониального управления все эти "духовные управления" и создавались. Колониальные войска, состоящие из мусульман, не являются чем-то новым, свои колониальные солдаты были у Британии, Франции, Испании, Италии, Голландии, они есть даже у Израиля. Но пожалуй ни в одной империи не доходило до столь бесстыдного наплевательства на права мусульман, одновременно с предложением им умереть за абсолютно чуждую им "родину".

Напоследок заметим еще одно. Сейчас некоторые неформальные проповедники и студенты знаний справедливо опровергают лицемерие официальных "духовников", но при этом в очередной раз пытаются связать их позицию с неким богословским направлением, мазхабом в акыде или фикхе. Дескать, они такие лоялисты, потому что они... придерживаются условно "традиционного ислама".

На самом деле такие разговоры давно пора оставить в прошлом. История колониальных усилий по приручению мусульман показывает, что никакой корреляции между исламским мазхабом (в акыде или фикхе) и лоялизмом не существует. Раскол между сопротивлением и лоялизмом зачастую проходит прямо посреди одних и тех же школ, медресе, джамаатов и тарикатов. И не важно, кто эти люди, ашариты или теймииты, сторонники традиционного ислама или реформисты, "суфисты" или "вахабисты".

Есть определенные исторические причины, почему лоялистские прокремлевские муфтии в России это формально сторонники "традиционного ислама". Собственно это те же причины, по которым большинство исторических противников Кремля в мусульманском мире Северной Евразии принадлежали к тем же мазхабам.

И как видим, аргументы "лидеров" в их фетвах не взывают к положениям какой-то школы. Это просто повторение кремлевских тезисов. Это мазхаб не Ибн Теймии или Абуль-Хасана Ашари. Это мазхаб Путина.