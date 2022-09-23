Израильский премьер-министр поддержал идею созданию "мирного" Палестинского государства

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг заявил, что поддержит решение многолетнего израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств, и подтвердил, что Израиль сделает «все, что потребуется», чтобы помешать Ирану разработать ядерную бомбу.

Его упоминание решения о создании двух государств, впервые за многие годы произнесенное израильским лидером на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, перекликается с поддержкой президентом США Джо Байденом в Израиле в августе этого давно бездействующего предложения.

«Соглашение с палестинцами, основанное на двух государствах для двух народов, является правильным решением для безопасности Израиля, для экономики Израиля и для будущего наших детей», — сказал Лапид.

Он добавил, что любое соглашение будет зависеть от «мирного» палестинского государства, которое не будет угрожать Израилю.

Лапид выступил менее чем за шесть недель до выборов 1 ноября, которые могут вернуть к власти правого бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, давнего противника решения о создании двух государств.

Израиль незаконно оккупировал Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и сектор Газа — районы, которые палестинцы видят в составе своего независимого государства — во время арабо-израильской войны 1967 года.

Спонсируемые США израильско-палестинские мирные переговоры начались в 1991 году и продолжались безрезультатно в течение десятилетий, прежде чем окончательно потерпели крах в 2014 году на фоне постоянных отказов Израиля позволить палестинцам создать жизнеспособное государство с полным суверенитетом или уйти из Восточного Иерусалима и значительной части Западного берега.

В своем выступлении Лапид вновь осудил Иран и заявил о решимости Израиля не допустить, чтобы его давний враг получил ядерное оружие.

«Единственный способ помешать Ирану получить ядерное оружие — это выложить на стол реальную военную угрозу», — сказал он. «У нас есть возможности, и мы не боимся их использовать».

Израиль, который, по широко распространенному мнению, единственный кто владеет ядерным оружием на Ближнем Востоке, рассматривает Иран как серьезную угрозу. Тегеран отрицает попытки разработать ядерное оружие.