Президент Ирана пообещал расследовать смерть Махсы Амини, но перевел стрелки на США

Президент Ирана заявил в четверг, что смерть 22-летней Махсы Амини, находившейся под стражей в полиции нравов, должна быть «настойчиво» расследована. При этом он не преминул перевести стрелки на Америку, которую посетил для участия в Генеральной Ассамблее ООН, и спросил: "А как насчет всех людей, убитых американской полицией?"

Об этом Эбрагим Раиси заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке. Он посетовал на «двойные стандарты» на Западе в отношении прав человека.

Что касается смерти Махсы Амини, вызвавшей массовые протесты в Иране, он сказал, что власти делают то, что должны делать.

«Это, безусловно, должно быть расследовано», — сказал он. «Я связался с ее семьей при первой же возможности и заверил их, что мы продолжим неуклонно расследовать этот инцидент... Нашей главной заботой является защита прав каждого гражданина».

По данным Associated Press , в результате столкновений между иранскими силовиками и протестующими, возмущенными смертью женщины, погибли по меньшей мере девять человек с тех пор, как насилие вспыхнуло в выходные дни .

Иранская полиция сообщает, что Амини, задержанная за нарушение дресс-кода, умерла от сердечного приступа и не подвергалась жестокому обращению. Ее семья поставила под сомнение эту версию.

Масштабы продолжающихся беспорядков в Иране, худших за несколько лет, до сих пор остаются неясными, поскольку протестующие в более чем дюжине городов, выражающие гнев по поводу социальных репрессий и нарастающего кризиса в стране, продолжают сталкиваться с силовиками и военизированными формированиями.

Раиси, официально выступавший перед Генеральной Ассамблеей в среду, отметил, что повсюду от рук властей с людьми случаются плохие вещи.

«А как насчет гибели американцев от рук правоохранительных органов США?», спросил он, также упомянув случаи смерти женщин в Великобритании, которые, по его словам, не расследовались. Он призвал к «единым стандартам» во всем мире в отношении таких смертей.

Сравнение Раиси отражает общий подход иранских лидеров, которые, сталкиваясь с обвинениями в нарушении прав человека, часто указывают на западное общество и его «гегемонию» и требуют, чтобы эти страны также привлекались к ответственности.

Раиси, который возглавлял судебную систему страны до того, как стал президентом, сказал, что расследование смерти Амини в конечном итоге остановится на этом. В то время как в Иране проходят выборы и открытые дебаты, высшие эшелоны правительства тесно связаны с верховным лидером, который имеет последнее слово по ключевым государственным вопросам и назначает главу судебной власти.

За последние пять дней протесты переросли в открытый вызов правительству: женщины снимают и сжигают на улицах хиджабы, а иранцы призывают к падению самой "Исламской Республики".

Это самые серьезные демонстрации с 2019 года, когда вспыхнули протесты из-за повышения правительством цен на бензин.

Не осуждая прямо протесты, он, похоже, поддержал жестокий ответ силовиков, в результате которого некоторые протестующие погибли.

«То, что происходит, демонстрации… конечно, это нормально и полностью приемлемо», — сказал он. «Мы должны различать демонстрантов и вандализм. Демонстрации хороши для выражения конкретных вопросов».

Он добавил: «В Иране идут дебаты».

Правительство США тем временем ввело санкции против полиции нравов и руководителей других иранских спецслужб, заявив, что они «обычно применяют насилие для подавления мирных демонстрантов».