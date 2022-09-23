В Чечне мобилизации не будет - Кадыров

Чеченский наместник Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Как сообщают Кавказ-Реалии, Кадыров пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план".

Сюжет с выступлением руководителя региона вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный". Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек, сказал Кадыров. Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%, заявил он. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

Кроме того, по словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую".

Ранее об этом сообщал представитель оппозиционного движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев: по его данным, родственников этих женщин заставили подписать документы, согласно которым они якобы записываются добровольцами.

Напомним, что начале августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к участию на войне в Украине готовы порядка 19 тысяч жителей республики. Глава региона, который стал крупнейшим плацдармом для отправки солдат в зону боевых действий, регулярно отчитывается о количестве подготовленных сил, однако объективность таких оценок вызывает у экспертов серьезные сомнения.

А 15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – "вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок".

Сейчас же у многих наблюдателей заявление Кадырова вызвало мягко говоря недоумение. Ведь глава Чечни самым первым заговорил о мобилизации, де-факто он запустил старт кампании еще до официального начала. И вдруг оказалось, что именно в Чечне мобилизации не будет.

При этом, судя по насильственной мобилизации родственников протестующих женщин, Кадыров прекрасно понимает, что служба в Украине это наказание, а вовсе не почетная обязанность. Именно поэтому всеобщей мобилизации в Чечне он постарается избежать, если не хочет чтобы завтра на протесты вышла уже вся республика.