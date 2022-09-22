Узбекистан и Кыргызстан предостерегают граждан от участия в российском вторжении в Украину

Граждан Узбекистана и Кыргызстана, находящихся в России, предостерегли от участия в боевых действиях на территории иностранных государств.

В Агентстве по внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана призвали временно пребывающих в РФ соотечественников не втягиваться в противостояние между Россией и Украиной, не выезжать в зоны конфликта и не участвовать в проходящих там боевых действиях.

«Напомним, что согласно статье 154 УК Республики Узбекистан призыв на военную службу, в органы безопасности, полиции, органы военной юстиции или иные аналогичные органы иностранных государств наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет», — говорится в сообщении АВТМ.

В Агентстве также заявили об опасности участия в несанкционированных митингах на территории РФ – оно чревато привлечением к ответственности или принудительным выдворением из страны. АВТМ попросило сограждан не участвовать в подобных публичных мероприятиях, соблюдать законы Российской Федерации и не посещать места скопления людей.

С призывом воздержаться от участия в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств выступило и посольство Кыргызстана в России. Поводом для заявления дипмиссии стало решение российских властей предоставлять гражданство в упрощенном порядке иностранцам, заключившим контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ.

«В соответствии со статьей 256 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, за участие граждан Кыргызской Республики в боевых действиях на территории иностранных государств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. В случае поступления /получения гражданами КР призыва на участие в каких-либо военных действиях Посольство просит незамедлительно обращаться в дипломатическое представительство КР в РФ», — говорится в сообщении дипмиссии.

А мы напомним, что даже без угрозы уголовного преследования воевать за Россию выходцам из Центральной Азии не надо ни в коем случае.