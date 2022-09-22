Спасибо Турции и Саудовской Аравии: защитники "Азовстали" на свободе

Вчерашний день начался с шокировавшего многих россиян заявления Путина о "частичной" мобилизации в России, но закончился на позитивной ноте для украинцев. Между Украиной и Россией был произведен самый крупный с начала войны обмен военнопленными.

В Украину вернулись 215 защитников - военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, бойцы теробороны, таможенники, гражданские. Среди них 108 бойцов полка "Азов", включая высшее командование.

Со своей стороны Украина отдала России 55 человека, среди них 2 старших офицера (подполковник и майор), 6 младших офицеров, 4 прапорщика, 40 рядовой и сержантский состав и 3 боевика из "народных республик" ЛНР и ДНР. Впрочем, самым неожиданным, хотя возможно и самым важным активом, оказался бывший народный депутат Украины и олигарх, "кум Путина", Виктор Медведчук, который находился под стражей уже несколько месяцев.

Для Украины это безусловно радостный день. Несмотря на то, что в плену РФ остаются еще многие украинские воины, включая сотни азовцев, освобождены те, вернуть кого уже и не рассчитывали - командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик и боец "Азова" Екатерина Полищук и другие. Для российской пропаганды, предвкушавшей "суд" и казнь "террористов" и "нацистов", и убежденной, что такой обмен попросту невозможен, произошедшее стало шоком.

Ну а теперь поговорим о том, благодаря кому этот обмен стал возможным. Мы иногда критикуем Реджепа Тайипа Эрдогана за его позицию "нейтралитета", которая часто на деле прямо выгодна России, поскольку нейтралитет третьей стороны никогда не может быть выгоден жертве несправедливого нападения, в отличии от нападающего. Но в данном случае необходимо признать, что турецкая дипломатия сработала на отлично, ведь именно благодаря Анкаре обмен стал возможным.

Напомним, что именно Эрдоган после встречи на саммите ШОС в Самарканде заявил впервые о грядущем обмене военнопленными. В понедельник Эрдоган был в Нью-Йорке на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он дал интервью телеканалу PBS NewsHour, в ходе которого также сообщил:

«Сейчас мы работаем над урегулированием кризиса с заложниками. Мы предпринимаем шаги и достигли определенной точки. С другой стороны, мы также предприняли шаги в отношении зернового коридора».

«У меня были обширные встречи с президентом России Путиным в Узбекистане. Я понял, что они на самом деле пытаются закончить это как можно скорее. Эта ситуация является большой проблемой.

«На данный момент, например, достигнута договоренность об обмене 200 заложниками. Это хорошее развитие событий. Потому что с этими заложниками там сделан очень важный шаг. этим мы добьемся хорошего развития», — сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что он говорил и Путину, и своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что «в войне, которая заканчивается гибелью людей, нет победителя».

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын приветствовал обмен пленными заявив: «Этот обмен, который произошел в результате интенсивной дипломатической работы нашего президента, является одним из наиболее важных результатов мирной дипломатии, проводимой нашей страной».

Более того, пятеро высших командиров из Мариупольского гарнизона, были перевезены в Турцию. Именно там они останутся до конца войны, в комфортных условиях и под протекторатом турецкого президента. Принимать участие в боевых действиях до конца войны им запрещено, согласно договору об экстракции.

Уже после обмена Эрдоган заявил журналистам в Нью-Йорке, что обмен это событие стало «важным шагом» на пути к прекращению войны между двумя странами.

Тут стоит отметить, что турецкий президент выдает желаемое за действительное. На фоне всего что произошло за последние дни, если обмен военнопленными и является таким шагом, то мобилизация в РФ и "референдумы" на оккупированных территориях, это даже не два, а пять шагов назад.

И все же отдадим должное турецкой дипломатии. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся лишь потому, что Путин не мог сорвать соглашение, гарантом которого был президент Турции Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция является ключевым и единственным серьезным партнером России по так называемому "серому импорту" в Россию ряда подсанкционных товаров. Кроме того, Эрдоган предварительно анонсировал обмен пленными на саммите ШОС, пути просто не могли не сделать то, что пообещал.

В общем поздравим не только Украину и украинцев, но и Турцию и Эрдогана, ведь это безусловно хорошая дипломатическая победа, которая серьезно повышает роль Турции не только в отношениях с Украиной или Россией, но и на мировой арене в целом.

Но раз уж мы заговорили о посредниках, нельзя не упомянуть еще одного неожиданного медиатора, а именно Саудовскую Аравию.

Десять иностранных защитников Азова в рядах ВСУ, среди которых и приговоренные к казни "судом ДНР" британец Эйдан Эслин и марокканец Брагим Саадун, были переданы Саудовской Аравии. Сообщается, что в этом раз посредником выступил никто иной как сам наследный принц королевства Мухаммад бин Салман. Так что, в очередной раз страна мусульманского мира играет роль посредника в конфликте двух славянско-европейских и преимущественно христианских стран.