Западный берег: столкновение протестующих с палестинскими силовиками

Вооруженные столкновения между палестинскими силовиками и демонстрантами вспыхнули рано утром во вторник после того, как накануне вечером палестинские власти арестовали высокопоставленного члена ХАМАС, разыскиваемого Израилем.

Столкновение продолжалось все утро, в результате чего 53-летний палестинец Фирас Яиш был убит, а еще один тяжело ранен.

Силы ПА арестовали Мусаба Штайеха, на которого Израиль совершил несколько покушений, устроив засаду на улице Фейсала к востоку от Наблуса незадолго до полуночи. В ходе того же рейда силы ПА также арестовали Амида Табиле, палестинского бойца, близкого к Народному фронту освобождения Палестины, которого также разыскивает Израиль.

У Штайеха были близкие отношения с Ибрагимом Набулси, ведущим членом вооруженного крыла ФАТХа, «Бригад мучеников Аль-Аксы», который был застрелен израильскими войсками в августе.

Семья Штайеха призвала к его немедленному освобождению и опровергла сообщения ПА о том, что они передали его силовикам.

«Мы возлагаем на силы безопасности полную ответственность за жизнь нашего сына-героя Мусаба Штайеха и последующие события и нападения на наших людей», — говорится в заявлении семьи, требующей доступа к Штайеху, чтобы проверить его состояние после того, как он был избит во время ареста.

ХАМАС, давний соперник ведущей партии ПА ФАТХ, осудил арест Штайеха, назвав его «похищением… национальным преступлением» и «пятном» на репутации ПА.

Между тем сотни палестинцев приняли участие в маршах, вышедших из городских лагерей беженцев, включая лагеря Балата, лагеря Аль-Айн и Аскар, требуя немедленного освобождения задержанных. Протестующие перекрыли улицы горящими шинами и забросали камнями бронетехнику ПА.

Боевики также обстреляли районный штаб ПА в знак протеста против политики властей.