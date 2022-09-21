Кадыров против длинных бород

Наместник Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики, не посещающие мечеть, должны сбривать длинную бороду. Об этом он сказал в ходе очередного заседания республиканского правительства, сообщают Кавказ-Реалии

"У нас еще одна мода появилась на длинные, как у козла, бороды. Они их носят не ради Всевышнего – тот, кто носит ее ради Всевышнего, тот должен посещать мечеть, у него не должно быть времени на рестораны, он должен молиться. Тот кто ходит на зикры и в мечеть – мы понимаем. Насколько длинная у него не была бы борода – нам она не мешает. А все остальное, что мы видим, делается ради политики, ради видимости", – заявил глава Чечни.

По словам политика, мужчины с длинными бородами, "в майках, из-под которых видно живот и спину", должны иметь "короткую, ухоженную бороду".

То есть, в очередной исламской республике собираются бороться с сунной Пророка, мир ему, в типичной хамской манере ("бороды как у козла). У республиканского правительства видимо нет более важным дел, чем выяснять длину бород и кто ради чего их носит.