Иран: взлом государственных сайтов и протесты в городах

Несколько иранских правительственных и связанных с государством веб-сайтов СМИ не работают после того, как аккаунт в Твиттере, связанный с хакерским коллективом «Анонимус», заявил, что на них были совершены кибератаки, направленные на поддержку протестов после смерти Махсы Амини.
22-летняя женщина из северо-западной провинции Курдистан скончалась в Тегеране в пятницу после инсульта и нескольких сердечных приступов, находясь под стражей так называемой полиции нравов Ирана из-за своего «неправильного» хиджаба.
Иранские власти отвергли какие-либо обвинения в жестоком обращении или избиениях Амини и заявили, что у нее были ранее существовавшие заболевания, которые привели к ее смерти, но ее семья отвергла эти утверждения.
В ночь на среду в нескольких иранских городах прошли ожесточенные протесты.
«Это была последняя капля», — сказал о смерти Амини измененный голос на видео Anonymous. «Иранский народ не одинок».
Похоже, что главной целью атак стали два основных веб-сайта иранского правительства.
Одним из них является веб-сайт «умных услуг» правительства, где предлагается множество онлайн-услуг, а другой предназначен для публикации правительственных новостей и интервью с официальными лицами.
«Вся база данных была удалена», — говорится в социальной сети, предположительно связанной с Anonymous. Правительство Ирана пока официально не прокомментировало заявления или атаки.
По словам губернатора Курдистана Эсмаила Зарея Коуши, на данный момент в ходе протестов погибли по меньшей мере три человека.
Чиновник, однако, сказал, что эти смерти были «подозрительны» и, по-видимому, являются попыткой «антиреволюционных» групп раздуть пламя беспорядков по всей стране.
Государственные СМИ Ирана также сообщили в среду, что протесты в связи со смертью Амини распространились на 15 городов страны.
Смерть молодой женщины вызвала всплеск возмущения в Иране и других странах, где были показаны видеоролики, на которых женщины стригут волосы в знак протеста против иранских законов о ношении чадры.