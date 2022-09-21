Иран: взлом государственных сайтов и протесты в городах

Несколько иранских правительственных и связанных с государством веб-сайтов СМИ не работают после того, как аккаунт в Твиттере, связанный с хакерским коллективом «Анонимус», заявил, что на них были совершены кибератаки, направленные на поддержку протестов после смерти Махсы Амини.

22-летняя женщина из северо-западной провинции Курдистан скончалась в Тегеране в пятницу после инсульта и нескольких сердечных приступов, находясь под стражей так называемой полиции нравов Ирана из-за своего «неправильного» хиджаба.

Иранские власти отвергли какие-либо обвинения в жестоком обращении или избиениях Амини и заявили, что у нее были ранее существовавшие заболевания, которые привели к ее смерти, но ее семья отвергла эти утверждения.

В ночь на среду в нескольких иранских городах прошли ожесточенные протесты.

«Это была последняя капля», — сказал о смерти Амини измененный голос на видео Anonymous. «Иранский народ не одинок».