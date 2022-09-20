Таджикистан-Кыргызстан: о разнице в отношении к погибшим солдатам

Власти Таджикистана официально объявили число погибших в результате недавнего вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе.

«В результате агрессивных действий Кыргызстана на данный момент мы можем подтвердить гибель 41 человека», - сообщил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми 19 сентября на брифинге с участием дипломатов. Сколько из них военных, а сколько гражданских, неизвестно.

По словам Содика Имоми, это не окончательная цифра. «Состояние нескольких раненых остается тяжелым – врачи борются за их жизнь», добавил высокопоставленный дипломат.

Днем ранее МИД Таджикистана сообщил, что в ходе конфликта 14-17 сентября на таджикско-кыргызской границе было убито как минимум 30 мирных жителей, в том числе двое детей и беременная женщина.

Это первый раз с начала конфликта с Кыргызстаном, когда власти Таджикистана объявили официальное число погибших. Ранее Демократическая партия Таджикистана, лидер которой является депутатом нижней палаты парламента, сообщила о 60 погибших и более 100 раненых.

При этом в Кыргызстане, где, по данным властей этой страны, в конфликте на границе с Таджикистаном погибли 59 человек, 19 сентября объявлен днем национального траура. Некоторые из руководителей этой страны попросили прощения у родителей погибших солдат.

В Таджикистане никакого траура не было объявлено, несмотря на просьбу от ряда политиков и общественных деятелей.

Пользователи социальных сетей ежедневно сообщают о захоронении таджикских солдат, которые погибли на границе, но власти и государственные телеканалы Таджикистана предпочитают хранить молчание и продолжают как в ни в чем не бывало свое вещание.

Такая ситуация порождает всевозможные слухи, и люди говорят, что «объявление национального траура будет проявлением слабости» и, возможно, именно по этой причине власти не принимают такое решение.

Но многие считают, что власти обязаны на самом высоком уровне официально выразить соболезнования семьям погибших в результате конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана.

По их словам, если на жертв конфликта не будет обращено официального внимания, то тогда их семьи, а также молодые люди, которые служат в армии или должны быть призваны, будут разочарованы.

В общем, весьма показательная разница между все еще более-менее демократическим Кыргызстаном и авторитарным Таджикистаном.

Напомним, что боестолкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном произошли 14-17 сентября по линии всей границы. Это самый серьезный всплеск насилия на границе двух стран за последние 30 лет.