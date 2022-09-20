Всего три страны дают 86 процентов исламофобии в соцсетях

Согласно отчету базирующегося в Австралии Исламского совета штата Виктория (ICV), почти 86 процентов антимусульманских сообщений в социальных сетях исходят из США, Великобритании и Индии.

За двухлетний период, с 28 августа 2019 года по 27 августа 2021 года, самый высокий показатель был зафиксирован в Индии с 871 379 исламофобскими твитами, за ней следуют США с 289 248 и Великобритания с 196 376.

В отчете «Исламофобия в эпоху цифровых технологий» говорится, что безудержная исламофобия в Индии является результатом нормализации ненависти к мусульманам правящей партией Бхаратия Джаната (БДП). Однако в США исламофобия уже давно является проблемой, которая «резко усугубляется расистской, конспирологической и подстрекательской риторикой Дональда Трампа», говорится в докладе.

Что касается Великобритании, то распространенность антимусульманских твитов объясняется множеством факторов, в том числе давними проблемами страны с антимигрантскими настроениями, влиянием трампизма и распространенными среди местной индуистской общины идеями хиндутвы.

По данным ICV, в период с 28 августа 2019 года по 27 августа 2021 года в Твиттере было размещено не менее 3 759 180 исламофобских сообщений. Спустя почти год 85 процентов антиисламских твитов все еще находились в сети; только 14,8 процента были в конечном итоге удалены либо потому, что они были скрыты в настройках конфиденциальности, либо удалены пользователями или модераторами.

«Из этого мы делаем вывод, что Twitter решительно не справляется с удалением антимусульманского контента», — отмечается в отчете. «Это неудивительно, учитывая, что они не проверяют посты на наличие ненависти автоматически, а действуют только после подачи жалобы. На практике, однако, даже когда их внимание обращается на исламофобию, всего 3 процента помеченных твитов в конечном итоге удаляются».

В число трех основных тем, которые наблюдались в антимусульманских твитах, входят: ассоциация Ислама с терроризмом, изображение мужчин-мусульман как виновных в сексуальном насилии и страх перед тем, что мусульмане хотят навязать другим законы шариата.

Другие типы твитов включают теории заговора о том, что мусульман специально отправляют в качестве мигрантов, чтобы они превзошли немусульманские общины. Также целенаправленно травятся мусульманские общественные деятели и критикуется халяльный забой как негуманный.

В отчете говорится, что когда на Западе происходит террористическая атака, антимусульманская ненависть с большей вероятностью будет преобладать в Интернете, чем после терактов, совершенных в других местах. Когда в Мозамбике обезглавили более 50 человек, было записано 6 264 антимусульманских твита. После поножовщины на Лондонском мосту их было более 10 000.

В отчете также отмечается, что реакция политиков на события, связанные с исламом, может влиять на исламофобию. Было обнаружено, что третий по величине всплеск антимусульманских твитов 25 февраля 2020 года, например, был результатом ненавистных высказываний БДП в адрес мусульманских противников ее закона о поправке к гражданству.

В августе было обнаружено , что преступления на почве ненависти в отношении мусульманских общин по всей Канаде увеличились на 71 процент в 2021 году, согласно недавно опубликованному отчету государственного агентства Статистического управления Канады.

Исследование показало, что количество зарегистрированных нападений на мусульман выросло с 84 инцидентов в 2020 году до 144 в 2021 году. Этот скачок последовал за снижением по сравнению с предыдущим годом, когда в 2019 году было зарегистрировано 182 инцидента, направленных против мусульман.

Для борьбы с этой ненавистью ICV рекомендует ряд шагов, таких как введение санкций для платформ, которые не принимают меры для предотвращения исламофобии, и оказание давления на правительство Индии с целью прекращения антимусульманской риторики.

Однако, авторы отчета совершенно очевидно исследовали лишь англоязычный сектор соцсетей, самый большой. Вместе с тем исламофобия в интернете процветает и на других языках - французском, китайской, русском, хинди и т.д. Если же сравнить их все вместе, то возможно цифры получатся совсем иные.