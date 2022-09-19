В Стамбуле прошел большой митинг против ЛГБТ

Сотни протестующих собрались в воскресенье на марш против ЛГБТ в Стамбуле, городе, где еще несколько лет назад проходили самые большие гей-парады в Европе. Теперь же демонстрации в поддержку ЛГБТ запрещены в течение многих лет.

Религиозные, консервативные и националистические группы организовали акцию протеста в районе Фатих против растущей угрозы традиционным ценностям в Турции, которую представляют ЛГБТ организации и активисты.

Протестующие держали плакаты с надписями «защити свою семью и свое поколение» и «скажи нет проекту бесполого общества».

Примечательно, что Верховный совет Турции по радио и телевидению разрешил трансляцию рекламного ролика в поддержку протеста на основании «общественных интересов». Многие про-ЛГБТ активисты считают это явным знаком поддержки протестующих со стороны государства.

Рекламу подготовила Платформа «Единство идей и борьбы», группа из примерно 150 правых неправительственных организаций, и в ней были показаны видео и фотографии с гей-парада, в то время как рассказчик призывает к единству тех, кто хочет противостоять «глобальным и империалистическим лобби, которые хотят отменить пол, сократить человеческое поколение и разрушить семейную ячейку».

Многие турецкие левые организации, а также Турецкая психологическая ассоциация, осудили демонстрацию консервативных мусульман.