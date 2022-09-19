Интерпол отменил международный розыск чеченского беженца

В Интерполе отменили международный розыск чеченского беженца, экстрадицию которого запросила Россия. Об этом сообщают Кавказ-Реалии со ссылкой на чеченскую правозащитную ассоциацию "Вайфонд" (Швеция). Согласно обвинительным документам, чеченец "участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов", а также незаконно обладал оружием и уничтожал имущество путем поджога и взрывов.

По заключению комиссии Интерпола, у запрашиваемого есть статус в одной из стран Европы, защищающий его от высылки, а данные, предоставленные РФ, не соответствуют регламентам системы и должны быть удалены.

Как сообщили в ассоциации "Вайфонд" речь идет о стороннике Чеченской республики Ичкерия, который воевал против федеральных войск в ходе колониальной Второй чеченской войны ("контртеррористической операции"). Имя разыскиваемого не разглашается.

"Его данные находились в открытой базе розыска Интерпола с 2015 года. В прошлом его дважды пытались экстрадировать из Европы, но оба экстрадиционных процесса завершились в его пользу. В 2017 году уроженец Чечни получил защитный статус беженца в европейской стране – тогда его адвокаты действовали в рамках национального законодательства и не обратились в Интерпол. Если бы его экстрадировали, его могли до смерти запытать или убить российские силовики", – рассказал представитель ассоциации.

Он также подчеркнул, что международная полиция редко отвечает на просьбы о снятии людей с розыска так оперативно. Но в данном случае имеющийся у чеченца статус беженца помог быстрому решению вопроса.

Напомним, что с начала войны в Украине участились случаи отказа либо депортации чеченцев из европейских государств. В частности, уроженцы Северного Кавказа с российским гражданством регулярно жалуются на дискриминацию по национальному и религиозному признаку румынской миграционной службы. По данным правозащитников, особенно это коснулось чеченцев: им грозит депортация или арест, даже если они не находятся в официальном розыске спецслужб, а Румынию пересекают транзитом.

Самым нашумевшим является случай Амины Герихановой, которую задержали в Румынии после пересечения румынско-украинской границы. Накануне полиция Румынии отказалась отпускать чеченскую беженку Амину Гериханову на свободу. По всей вероятности ее перевезут в миграционную тюрьму сроком на тридцать дней.