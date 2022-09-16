Федерализм по-российски - вот он какой!

Одна из незамеченных новостей этой недели - Рамзан Кадыров призвал к реализации потенциала российского федерализма. Ну, то есть, обращение, в котором он это сделал, с призывом к "самомобилизации" российских регионов на войну против Украины, все заметили и обсуждают какой уже день. А вот то, что он этот свой призыв обосновал федеративностью России, на его фоне оказалось незамеченным.

Меж тем, Кадыров сказал: "Россия - федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, и одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация".

То есть, федерализм в России по-кадыровски и по-путински, это не когда регионы сами могут выбирать своих глав и называть их президентами, строить свои отношения с центром на основе договоров, иметь свои конституционные суды, региональные партии, уже не говоря об особом законодательстве в каких-то сферах с учетом их специфики, например, Шариата для мусульманских республик.

Все это, напомним, у регионов отняли, после чего название "Российская Федерация" выглядит как издевательство. Однако когда потребовалось начать мобилизацию на войну, вспомнили про то, что Россия "федеративное государство".

Зачем же такие сложности, когда можно объявить эту мобилизацию из центра?

Дело в том, что Путин не только диктатор, который шаг за шагом раздавил в России федерализм, местное самоуправление, оппозицию, независимые СМИ и т.д. Он еще и диктатор трусливый, который ужасно боится ответственности за решения, непопулярные у "глубинного народа".

Поэтому, когда потребовалось вводить локдауны во время ковида, он переложил ответственность за принятие таких решений на регионы, тогда как центральную власть старался выставлять благодетелем, поддерживающим нуждающихся. Вот и сейчас он боится, что народ взбунтуется против мобилизации на все менее популярную войну и хочет переложить ответственность за нее на глав регионов.

Вот и получается, что федерализм по-российски это когда у регионов нет никаких прав и влияния на решения центра, например, возможности предотвратить войну, чуждую их интересам, но они при этом назначаются козлами отпущения за решения центра и несут их издержки на себе.