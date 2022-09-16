Идлиб: джихадисты на страже Европы?

Сирийцы, участвовавшие в миграционном конвое из Сирии и Турции в Европу, подверглись нападению со стороны сил безопасности, связанных с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) на сирийско-турецкой границе.

Организация общей безопасности ХТШ напала на десятки людей, ожидавших присоединиться к колонне, и избила медиа-активистов, конфисковав их оборудование.

Местные источники сообщили арабоязычному сайту Аль-Араби аль-Джадид, что около 400 человек, живущих в Идлибе, в том числе люди, перемещенные туда из других частей Сирии, отправились к контрольно-пропускному пункту Баб-эль-Хава на турецко-сирийской границе, чтобы принять участие в акции «Караван света», целью которой является путешествие в Европу.

Однако их встретили более 200 человек из Организации общей безопасности ХТШ, которые избили людей, пытающихся проникнуть в Турцию, чтобы присоединиться к колонне. Нападениям также подверглись фотографы и журналисты.

Мохаммед аль-Дахер, медиа-активист, сказал Аль-Араби аль-Джадид: «Сегодня мы отправились в Баб аль-Хава, чтобы передать сообщение тем гражданским лицам, которые хотят отправиться в Европу в составе «Конвоя Света» [еще один название кампании], но элементы ХТШ напали на нас и попытались украсть оборудование, которое мы использовали для освещения события».

Сирийская ассоциация СМИ в своем заявлении в понедельник осудила избиение активистов СМИ и беженцев силами ХТШ.

На прошлой неделе было объявлено о создании «Каравана света», отчасти в ответ на растущий расизм в отношении сирийских беженцев в Турции.

По оценкам активистов, к ней готовятся присоединиться около 40 000 человек. Организаторы заявили, что мигранты будут разделены на небольшие группы по 50 человек, чтобы избежать нападения или задержания.

Организаторы каравана говорят, что Турция и провинция Идлиб не могут поддерживать беженцев и вынужденных переселенцев в одиночку, и часть бремени должна взять на себя Европа.

В этой новости интересно, что Хайят Тахрир аш-Шам, "исламистская" и "джихадистская" группировка, по сути вольно или невольно взяла на себя охрану границ Европы от наплыва сирийских беженцев. Пожалуй таких стражей Европы никто не ожидал.