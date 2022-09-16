На таджикско-кыргызской границе снова идут бои

На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня с утра шли вооруженные столкновения. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей и "вероломной атаке". В Душанбе утверждают, что кыргызские военнослужащие обстреляли ряд таджикских населенных пунктов. Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило Таджикистану ноту протеста.

Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы, сообщила погранслужба ГКНБ Кыргызстана. По информации пресс-службы ведомства, таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Военнослужащие погранслужбы ведут ответный огонь, отмечается в сообщении. Из сел приграничного Баткенского района Кыргызстана эвакуируют местных жителей, передает кыргызская служба Радио Свобода.

Кыргызская сторона обвинила Таджикистан в нарушении договоренностей и "вероломной атаке". "Власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, более того, способствуют эскалации вооруженных столкновений", – подчеркнули в ГКНБ. Погранслужба призвала Таджикистан "прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта".

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана, в свою очередь, возложили ответственность за начало конфликта на кыргызскую сторону. По их данным, около 4:50 кыргызские пограничники с использованием тяжелого орудия обстреляли пограничную заставу "Душанбе".

"Наряду с этим военнослужащие Кыргызстана с применением тяжелого орудия совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониен, Кульканд города Исфара, Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района", – цитирует погранвойска Таджикистана агентство "Ховар".

Стороны обвиняют друг друга в том, что, несмотря на договор о прекращении огня, на границе продолжается стрельба.

С кыргызской стороны сообщается как минимум об 11 пострадавших. Они госпитализированы в Баткенскую областную объединенную больницу. С таджикской стороны, по данным таджикских СМИ, погибли двое таджикских военнослужащих, получили ранения 11 человек – 6 пограничников и 5 местных жителей.

Это второе с начала недели обострение ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана. 14 сентября перестрелка произошла на трех разных приграничных участках – в местностях Булак-Башы, Как-Сай и Паскы-Арык. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании инцидента.

Интересно, что нынешние бои происходят на фоне встречи лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят и Таджикистан и Кыргызстан. Для организации, которую всерьез пытаются презентовать как альтернативу Евросоюзу, военный конфликт между двумя членами выглядит как приговор.