США требуют, чтобы Турция отключилась от "Мира"

Американская газета Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что в США и ЕС оказывают давление на Турцию по вопросу сотрудничества с российскими банками и российской платежной системой «Мир».

«Мы подадим четкий сигнал, что финансовые организации третьих стран не должны подключаться к платежной системе "Мир"», — рассказал один из собеседников издания.

Сейчас с российской платежной системой «Мир» работают пять крупнейших банков Турции: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в некоторых турецких отелях и магазинах отказываются принимать карту «Мир», выпущенную российскими банками. В России эти сообщения сразу же назвали фейком.

«Нам нужно закрыть лазейки», — подтвердил второй источник FT. По его словам, Турция может стать главной целью усилий Запада по обеспечению соблюдения санкций.

ЕС также намерен усилить давление на Турцию и остановить то, что считает помощью в уклонении от западных санкций. В рамках этих усилий ЕС готовит делегацию в Турцию, сообщили источники. Страну должна посетить еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннесс.

Координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен, отмечает издание «Агентство», заявлял, что США и ЕС намерены бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Кавказа и Центральной Азии.

«Россия будет стучать в каждую дверь. И каждая страна должна помнить, что мы будем следить за этим и разговаривать с ними», — заявил Джеймс О'Брайен, координатор по санкциям в Госдепартаменте США.

Напомним, что Турция не присоединилась к санкциям против России, однако официальные турецкие лица неоднократно заявляли, что страна не станет лазейкой для уклонения от санкций, а сотрудничество с Россией происходит в рамках введенных Западом ограничительных мер.

О проблемах с картами «Мир» в Турции первым сообщил отраслевой сайт TourDom.ru. Об отказе принимать российские карты изданию сообщили представители двух турецких гостиничных сетей. В одной из сетей уточнили, что транзакции прекращены по указанию Центробанка Турции.