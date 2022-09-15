Чеченец добился компенсации за ранение в результате обстрела российской армией

Жителю Чечни Шамсольду Ахъядов назначили 400 тысяч рублей в качестве компенсации за ранение во время обстрела российскими федеральными войсками в период второй российско-чеченской войны. По его иску к Минфину РФ соответствующее решение утвердил Верховный суд Чечни, сообщают Кавказ.Реалии.

Преступление российских военных рассматривали в ЕСПЧ в составе дела "Межидов против России". В материалах сообщается, что 5 октября 1999 года село Знаменское обстреляли из артиллерии. По свидетельствам местных жителей, а также из расположения воронок установлено, что огонь велся со стороны Терского хребта, где располагались федеральные войска. Изначально российские силовики обвиняли в этом чеченскую сторону.

В июне этого года Минфин оспорил решение суда выплатить Ахъядову компенсацию. Теперь Верховный суд Чечни заявил об отсутствии обстоятельств для отмены вынесенного решения, поэтому оно вступило в законную силу.

Напомним, что Верховный суд Чечни отказался рассматривать иск о компенсации морального вреда из-за гибели мирных жителей под обстрелами федеральных войск в 2000 году. Разбирательство по этому делу тянется уже несколько лет. Иск подали Хожи Тарамова, Залпы Датаева, Абаз Тарамов, Зайнап Пайзуева, Абдула и Мата Тарамовы. Как следует из материалов дела, в сентябре 2000 года с огневых позиций федеральных сил в Ханкале были обстреляны жилые кварталы Аргуна. В результате попадания снаряда в дом погибли супруги Тарамовы, а трое их детей получили различные травмы.

В конце июня Краснодарский краевой суд признал ответственность российских войск в гибели трехлетнего Султана Загудаева – ребенок погиб в результате обстрела села Серноводское в 1999 году, во время второй чеченской войны. Наталье Загудаевой назначили компенсацию за смерть сына – 20 тысяч рублей. Результат более трех с половиной лет судебных разбирательств потерпевшая назвала "насмешкой и издевательством". Ее адвокат, напротив, считает дело большой победой.