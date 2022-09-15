Ограбление по...ливански

Ливан охватила новая тенденция ограбления банков, причем вооруженные «грабители», штурмующие банки, говорят, что они не крадут чужие деньги. Они просто требуют доступа к собственным сбережениям.

И вместо того, чтобы быть привлечь их к уголовной ответственности, грабителям в основном позволяют остаться на свободе и стать народными героями.

Инциденты становятся все более частыми, поскольку экономический кризис в Ливане продолжается. Местная валюта, ливанский фунт, обесценилась более чем на 90 процентов по отношению к доллару США на черном рынке, а введенные правительством ограничения снятие денег с банковских счетов, также усугубили ситуацию.

Ливан страдает от усугубляющегося экономического кризиса с 2019 года, в результате чего 80 процентов его населения — около трех миллионов человек — оказались за чертой бедности.

Выросли бедность и безработица, а сберегательные счета испарились вместе со средним классом страны. С 2019 года ливанские банки постепенно ввели драконовский контроль над депозитами, фактически лишив миллионы клиентов возможности использовать свои сбережения в иностранной валюте.

На практике выходит, что если человек хочет снять свои деньги, он получит меньше их рыночной стоимости - например 200 долларов вместо положенных 700 долларов.

О первом известном случае принудительного возврата своих средств сообщалось в январе, когда мужчина взял в заложники десятки человек в восточном Ливане после того, как ему сказали, что он не может снять свои сбережения в иностранной валюте.

Местные СМИ сообщают, что заказчику в конечном итоге отдали часть его сбережений и сдали силовикам.

В августе вооруженный мужчина также взял в заложники сотрудников и клиентов бейрутского банка после того, как ему сказали, что он не может снять со своего счета 200 000 долларов на лечение своего больного отца. Мужчину приветствовала толпа возле банка.

В среду еще один вооруженный мужчина проник в отделение BankMed в ливанском горном городе Алей и попытался забрать свои сбережения.

В тот же день женщина по имени Сали Хафиз вошла в отделение BLOM Bank в Бейруте с игрушечным пистолетом, вместе с другими активистами, чтобы забрать деньги со своего счета для оплаты лечения ее больной раком сестры. Она облила отделение банка бензином и пригрозила поджечь его, если не получит свои сбережения.

Ей удалось получить 13 000 долларов со своих депозитов из общей суммы в 20 000 долларов.

Хафиз и человек, ограбивший банк в Алее, входят в группу под названием «Вопль вкладчиков». Ее основатель, Аляа Хуршид, говорит, что отчаянные времена не оставили людям иного выбора, кроме как «взять дело в свои руки».

«Эти люди работали десятилетиями, но не для того, чтобы правители строили дворцы, пока они не могут позволить себе пузырек с лекарством», — сказал он. «Нет правительства, нет плана восстановления экономики, и осталось мало резервов».

По оценкам правительства, потери в ливанском финансовом секторе с начала валютного кризиса составляют где-то от 68 до 69 миллиардов долларов. Всемирный банк предупредил, что это экономическое бедствие может стать одним из трех самых тяжелых, которые мир видел с середины 19 века.