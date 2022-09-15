Мекка: роботизация святых мест продолжается

Саудовская Аравия запустила набор роботов, оснащенных технологией искусственного интеллекта, в Большой мечети Мекки. Предполагается, что они будут помогать верующим во время посещения священного места.

Представленные на выходных роботы будут передавать публичные сообщения, такие как проповеди и молитвенные призывы (азан).

Посетители могут использовать свои смартфоны для сканирования штрих-кодов робота, чтобы показать контент, например аяты Корана, и загрузить его на свои устройства.

Они также могут взаимодействовать с роботами с помощью голосовых команд, чтобы получать общую информацию об имамах и муэдзинах и их еженедельных расписаниях.

Абдур-Рахман аль-Судаис, генеральный президент Двух священных мечетей, заявил в пятницу, что новые роботы были запущены в рамках «проекта умного кампуса в соответствии с Видением 2030 и стратегическим планом 2024, целью которого является обеспечение максимального удобства для посетителям двух священных мечетей».

Программа Видение 2030, запущенная в 2016 году, направлена ​​на открытие страны, приватизацию части экономики, сокращение субсидий, привлечение инвесторов и снижение зависимости от нефти.

Ранее в этом году Саудовская Аравия представила несколько интеллектуальных роботов в Большой мечети перед хаджем, в том числе роботов, специализирующихся на очистке поверхности пола вокруг Каабы.

В декабре Саудовская Аравия запустила «Инициативу виртуального Черного камня», которая позволила мусульманам увидеть и виртуально "потрогать" Черный камень, установленный в восточном углу Каабы, не выходя из дома.