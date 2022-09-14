В Саудовской Аравии арестовали человека, посвятившего умру королеве Елизавете II

В понедельник полиция Саудовской Аравии арестовала человека, который посвятил умру умершей британской королеве Елизавете II.

Агентство общественной безопасности Саудовской Аравии сообщило в Твиттере , что житель Йемена был арестован за нарушение правил умры из-за того что во время совершения паломничества он нес баннер, на котором было: «Умра ради души королевы Елизаветы II, мы просим Аллаха принять ее в раю и среди праведников».

Дело этого паломника, решившего посвятить умру душе христианской королевы (главы англиканской церкви) было передано в прокуратуру для расследования.

Арест был произведен после того, как видео с йеменцем стало вирусным в соцсетях. Напомним, что совершение умры от имени умерших мусульман дозволяется в шариате, но это правило никак не распространяется не немусульман, будь они живые или мертвые.