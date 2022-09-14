Спецреп Reuters: Как в Турции приручали СМИ

Когда в конце 2020 года зять президента Тайипа Эрдогана неожиданно ушел с поста министра финансов, четыре сотрудника ведущих отделов новостей Турции заявили, что получили от своих менеджеров четкое указание: не сообщать об этом, пока об этом не скажет правительство.

Об отставке Берата Албайрака, о которой он объявил в воскресном вечернем посте в Instagram, сообщили международные и независимые турецкие новостные агентства. Лира взлетела на надеждах на новое направление для осажденной экономики.

Но в течение более 24 часов проправительственные телеканалы и газеты, которые доминируют в медиа-ландшафте страны, практически молчали о самом резком расколе в ближайшем окружении Эрдогана за почти два десятилетия его пребывания у власти.

Эпизод показывает, как основные турецкие СМИ, которые когда-то были более оживленным столкновением идей, превратились в тесную цепочку управления одобренными правительством заголовками, первыми полосами и темами теледебатов. Интервью с десятками источников в средствах массовой информации, правительственными чиновниками и регулирующими органами изображают отрасль, которая пришла в соответствие с другими ранее независимыми институтами, которые Эрдоган подчинил своей воле, включая, как говорят его критики, судебную систему, вооруженные силы, центральный банк и многие другие. По словам людей, опрошенных Reuters, виноваты давление со стороны правительства и самоцензура СМИ.

Направления в отделы новостей часто исходят от чиновников государственного Управления по коммуникациям, которое занимается связями со СМИ, сообщили Reuters более дюжины инсайдеров отрасли. Это управление создано Эрдоганом, в нем работает около 1500 человек, а штаб-квартира находится в многоэтажном доме в Анкаре. Его возглавляет бывший академик Фахреттин Алтун, чьи сотрудники и дают свои инструкции в телефонных звонках или сообщениях WhatsApp руководителям турецких СМИ.



Берат Албайрак (справа), бывший министр финансов Турции, голосует на выборах 2019 года в сопровождении своего тестя, президента Тайипа Эрдогана. REUTERS/Мурад Сезер

Когда агентство Reuters связалось с Управлением для получения комментариев, высокопоставленный правительственный чиновник, знакомый с подходом Алтуна, сказал, что «это абсолютно не так» и Алтун устанавливает программу новостей. Алтун «иногда информирует редакторов и репортеров в рамках своей работы. Тем не менее, эти задачи никогда не выполнялись таким образом, чтобы это могло быть расценено как посягательство на редакционную независимость новостных организаций или нарушение свободы печати».

Чиновник отказался комментировать, дало ли управление указание СМИ воздержаться от сообщений об отставке Албайрака. Албайрак не ответил на запрос Reuters о комментариях по поводу освещения в СМИ, отправленный через аффилированное лицо.

У сторонников Эрдогана есть и другие инструменты для формирования новостного освещения. Крупнейшие медиабренды контролируются компаниями и людьми, близкими к Эрдогану и его Партии справедливости и развития (ПСР) после серии приобретений этих СМИ, начавшихся в 2008 году. Государственные доходы от рекламы в основном направляются в проправительственные издания, как показало исследование данных, проведенное Reuters. И наоборот, назначенные правительством регулирующие органы налагают санкции за нарушение кодекса СМИ Турции почти исключительно на независимых или оппозиционных поставщиков новостей, как показал обзор этих санкций, проведенный Reuters. Критика президента и обвинения в коррупции чиновников могут вызвать недовольство регулирующих органов.

«Основные средства массовой информации в Турции выполняют функцию сокрытия правды больше, чем сообщения новостей», — сказал Фарук Билдиричи, журналист, проработавший 27 лет, до 2019 года, в крупнейшей газете страны Hurriyet, где он также был омбудсменом. После смены владельца в 2018 году Hurriyet также стала проправительственной.

НАРУШЕНИЕ МЕДИА-КОДЕКСА

Агентство Reuters проанализировало санкции, наложенные на пять ведущих оппозиционных или независимых изданий за нарушение этики СМИ. Регулятор приостанавливает государственную рекламу, если посчитает, что публикация нарушила стандарты. За три года эта пятерка получила больше отстранений, измеряемых в днях, чем другие общенациональные стамбульские газеты.



Источник: годовые отчеты Press Advertising Institute.



«Журналистские опасения сменились попытками наладить отношения с правящей партией и реализовать их желания», — сказал Билдирич. «Партия дает указание определить повестку дня… а главные редакторы, корреспонденты Анкары или руководители телепрограмм являются основными контактами» с партией и с Управлением по коммуникациям.

Агентство Reuters направило вопросы о давлении на турецкие СМИ в офис Эрдогана и регулирующим органам телевидения и печатных СМИ. Офис Эрдогана не ответил.

В первоначальном заявлении агентству Reuters Институт рекламы в прессе (BIK), филиал Управления, курирующего печатные СМИ и их веб-сайты, отверг критику в отношении того, что он стал инструментом цензуры, используемым для наказаний СМИ. В заявлении говорится, что его «не интересуют» «взгляды или идеология» публикаций. Впоследствии, 10 августа, BIK объявила, что приостановила вынесение наказаний за нарушение этических норм после того, как Конституционный суд Турции удовлетворил несколько жалоб против BIK со стороны независимых газет. Суд постановил, что BIK «нарушил свободу слова и свободу печати», и призвал парламент внести поправки в соответствующие законы. Правительство не прокомментировало это решение.

Регулятор вещательных СМИ, Высший совет по радио и телевидению (RTUK), отверг предположения о том, что он действует как цензор или подчиняется указаниям Эрдогана.

По мере того как Турция приближается к президентским и парламентским выборам, которые должны состояться в течение следующего года, Эрдоган обнаруживает, что отстает во многих опросах. Политологи говорят, что президенту потребуется как можно больше помощи со стороны СМИ, если он хочет продлить свое пребывание в должности до третьего десятилетия, возглавляя Турцию, члена НАТО и региональную военную силу, которая находится на перекрестке глобальной миграции, торговли и истории.

В мае правительство Эрдогана предложило закон, который, по его словам, будет бороться с «дезинформацией» в СМИ без определения того, что это такое, шаг, который, по словам некоторых защитников свободы слова, удвоит многолетнее подавление критических репортажей. В одной из статей предлагаемого законопроекта говорится, что любой, кто распространяет ложную информацию, касающуюся безопасности или общественного порядка, может быть приговорен к трем годам тюремного заключения. Парламент обсудит законопроект, когда он вернется с каникул в октябре.

Алтун, человек, который управляет медиа-машиной, был мало известен в новостной индустрии в 2018 году, когда Эрдоган назначил его главой своего недавно созданного Управления коммуникаций. 45-летний Алтун ранее работал в университетах, а затем в проправительственном аналитическом центре.

Управлению с годовым бюджетом около 680 миллионов лир (38 миллионов долларов) было поручено координировать взаимодействие с правительством. Оно выросло из старого Управления СМИ, печати и информации, основной задачей которого была выдача журналистам пресс-карт. Но его обязанности сейчас гораздо шире, включая противодействие «системным дезинформационным кампаниям» против Турции через подразделение, созданное Управлением в этом году.

В органе работают наблюдатели за СМИ, переводчики и сотрудники по правовым вопросам и связям с общественностью в Турции и за ее пределами. Имеет 48 зарубежных офисов в 43 странах мира. По словам инсайдера, эти аванпосты доставляют в штаб-квартиру еженедельные отчеты о том, как Турция изображается в иностранных СМИ.



Директор по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун беседует с журналистами в Стамбуле в декабре 2021 года. REUTERS/Murad Sezer

«Это огромная структура, но решения принимаются на самом верху Алтуном и его заместителями», — сказал источник, выступая на условиях анонимности.

По словам этого человека, когда появляются важные новости, которые могут создать проблемы для Эрдогана или его правительства, особенно события, связанные с экономикой или армией, Алтун регулярно связывается с редакторами и старшими корреспондентами, чтобы составить план освещения.

После того, как Албайрак ушел с поста министра финансов, сославшись на состояние здоровья, четыре источника сообщили, что Алтун обратился к СМИ с призывом хранить молчание до тех пор, пока Эрдоган не примет отставку с заявлением на следующий вечер. Только тогда об отставке Албайрака сообщили крупные турецкие телеканалы и газеты.

«Тридцать долгих часов мы ждали зеленого света в отношении освещения», — сказал редактор-ветеран государственной телекомпании TRT. TRT не ответил на запрос о комментарии.

В феврале 2020 года Эрдоган столкнулся с еще одним кризисом, который побудил Управление связаться с руководителями отдела новостей: в результате авиаудара на северо-западе Сирии, где в то время действовали российские самолеты, погибло более 30 турецких солдат. Это было самое смертоносное нападение на вооруженные силы Турции за три десятилетия.

Однако на следующее утро ведущие телеканалы рассказывали о другом сюжете: о споре с Европейским Союзом по поводу сирийских мигрантов. Освещение атаки ограничивалось официальными заявлениями правительства. Три человека, осведомленные в этом вопросе, сказали, что менеджеры отдела новостей делали то, о чем просило управление.

«Была сделана просьба не разглашать информацию», — сообщил Reuters другой источник, опытный репортер. «В таком случае вы не можете использовать ничего, кроме официальных заявлений».

Высокопоставленный правительственный чиновник отверг сообщения этих источников. На более общий вопрос, дает ли Управление конкретные инструкции редакциям новостей, чиновник сказал, что оно «никоим образом не дает указаний руководителям СМИ». Чиновник пояснил, что «совершенно естественно, однако, информировать журналистов о контексте определенных публичных заявлений, чтобы не вводить общественность в заблуждение. Такие брифинги проводятся по разным каналам».

СДЕЛКИ И НЕДОВЕРИЕ

Серия приобретений за более чем десять лет привела к тому, что основные медиагруппы оказались в руках компаний и людей, близких к Эрдогану и его ПСР.

Процесс начался в 2008 году, когда поддерживаемая правительством медиагруппа Туркуваз купила газету «Сабах» и телекомпанию «АТВ». Эти СМИ теперь являются одними из самых ярых защитников правительства. Туркуваз не ответил на вопросы Reuters.

Контроль государства над СМИ усилился после попытки государственного переворота 2016 года, в которой Эрдоган обвинил сторонников Фетхуллаха Гюлена. Гюлен отрицает свою причастность. Используя чрезвычайные полномочия, правительство Турции закрыло около 150 СМИ, многие из которых якобы были связаны с Гюленом. Гюлен не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию в СМИ Турции.

Последнее крупное поглощение СМИ произошло в 2018 году, когда новостной магнат Айдын Доган, который был противником Эрдогана, продал Hurriyet и другие средства массовой информации проправительственной Demiroren Group, чей бизнес охватывает энергетику, лотереи и недвижимость. Dogan Group заявила, что в 2018 году в значительной степени покинула медиа-бизнес в рамках реструктуризации, и отказалась комментировать какое-либо давление с целью продажи. Сам Доган не дал никаких комментариев.

Газеты и вещательные компании, которые выжили и до сих пор критикуют правительство, сталкиваются с прессингом регулятора СМИ, сказал Осман Ведуд Эсидир, профессор журналистики Университета Фират в Элязыге. Эсидир ранее работал в регулирующем органе BIK, уволившись в 2018 году из-за спора о том, где должна находиться его работа.

Когда BIK постановляет, что статья нарушает его этический кодекс, он наказывает соответствующую газету, приостанавливая государственную рекламу — рекламу правительства и связанных с ним учреждений, таких как государственные банки.

Проведенный Reuters обзор отчетов BIK показал, что в 2019 и 2020 годах — самых последних годах, за которые доступны полные и подробные данные — статьи о коррупции были оценены Институтом как «противоречащие общественной этике» или «создающие неправильное представление», как и статьи с критикой правительства. В отчетах BIK не указано, сколько статей попало в эти категории, а Reuters не смог определить их количество.

Приостановка рекламы, связанная с этикой, в отношении крупнейших общенациональных газет, базирующихся в Стамбуле, увеличилась более чем вдвое в 2020 году до 328 дней по сравнению с предыдущим годом.

Почти все приостановки были наложены на пять самых известных независимых газет. В совокупности эти пятеро были лишены права на выплату государственных рекламных платежей в размере около 4 миллионов лир в 2020 году, которые BIK распределял между другими газетами, говорится в обзоре Reuters. В отчете профессионального органа Ассоциации журналистов говорится, что приостановка работы в 2021 году по-прежнему касалась независимых газет.

Одна из газет, Evrensel, чей трехлетний запрет на получение официальной рекламы стал постоянным в начале этого месяца, заявила, что «произвольные» штрафы истощают ее финансы. BIK «полностью превратился в механизм цензуры в период правления ПСР для газет, статьи которых беспокоят правительство», — сказал Фатих Полат, его главный редактор. Остальные четыре газеты — Sozcu, Korkusuz, Cumhuriyet, Birgun — не ответили на запрос Reuters о комментариях.

10 августа Конституционный суд Турции опубликовал подробное постановление по жалобам независимых газет, в том числе Evrensel, о том, что BIK нарушил свободу выражения мнений и свободу прессы своими штрафами за приостановку показа рекламы. Суд заявил, что действия BIK «пошли дальше цели регулирования этических ценностей прессы и превратились в инструмент наказания». Он рекомендовал парламенту внести поправки в соответствующее законодательство. BIK заявил в ответ, что приостановит оценку этики прессы.

«Стратегия правительства состоит в том, чтобы все видели, слышали и читали», — сказал Эсидир, профессор журналистики.

Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган произносит речь под наблюдением посетителей в стамбульской кофейне. Фото сделано в сентябре 2013 года. REUTERS/Osman Orsal

BIK возглавляет Кавит Эркилинч, назначенный Эрдоганом в апреле. Он не ответил на вопросы, отправленные через БИК.

Эбубекир Шахин, возглавляющий RTUK, регулирующий орган в области радио и телевидения, является одним из шести нынешних членов совета, назначенных ПСР и ее союзниками.

RTUK наложил 22 штрафа на 5 миллионов лир (570 000 долларов в то время или 275 000 долларов сегодня) на независимые каналы за первые шесть месяцев прошлого года, сказал член совета RTUK Ильхан Таши, один из трех членов, выбранных оппозиционными партиями. В тот период ни один проправительственный канал не был оштрафован, сообщил Таши Reuters. Он назвал RTUK «зависимым от… указаний правящей партии и Дворца» — имея в виду офис Эрдогана.

В заявлении для Reuters Шахин отверг предположения о том, что регулятор действует как цензор или что Эрдоган указывает ему, что делать. «Ни разу не было указаний от нашего уважаемого президента или его окружения о штрафах», — сказал он.

Это «ложное представление», что RTUK в первую очередь штрафует независимые каналы, продолжил он. «Мы стоим на одинаковом расстоянии от каждого вещателя. Для нас есть только вещатели, которые нарушают правила, и те, кто их соблюдает».

Мердан Янардаг, главный редактор Tele1, сообщил Reuters, что «штрафы, наложенные на Tele1 только в прошлом году, составили примерно шесть миллионов лир». Reuters не смог самостоятельно проверить эту цифру. Янардаг заявил, что канал был оштрафован за вещание, противоречащее внешней политике Турции, и оскорбление султана Абдулхамида II, одного из последних правителей Османской империи. Агентство Reuters подтвердило, что Tele1 был оштрафован за передачу в декабре 2021 года, в которой говорилось, что «Турция преследует империалистические авантюры в Сирии и Ливии», и критические комментарии в июле 2020 года о султане Абдулхамиде II. Им восхищаются многие сторонники ПСР.

Янардаг назвал РТУК «инструментом угнетения», который наказывает этические и независимые СМИ, подобные его, «по идеологическим и политическим мотивам».

«Это чрезвычайно сложно с финансовой точки зрения», — сказал Янардаг.

По словам Таски, члена совета RTUK, когда вопрос срочный, официальные лица RTUK звонят в отделы новостей и требуют внести изменения в передачи. В качестве примера он привел смертоносные лесные пожары, бушевавшие прошлым летом на юго-западе Турции, в результате чего правительство сообщило, что его водные бомбардировщики находятся в аварийном состоянии.

«RTUK дал указание каналам показывать потухшие пожары, а не продолжающиеся пожары», — сказал он. По его словам, вмешательство было неуместным, потому что мандат RTUK заключается в оценке передач после их выхода в эфир. Reuters не смог подробно определить, как каналы освещали пожары.

Отвечая на эти комментарии, Шахин сказал: «Мы всегда находимся в тесном контакте с руководителями радио и телевидения. Насколько мы понимаем, наложение штрафа является нашим последним инструментом. Сначала мы предпочитаем общение».

САМОЦЕНЗУРА

Согласно снимкам экрана, увиденным Reuters, официальные лица в управлении Алтуна регулярно отправляют сообщения Whatsapp в редакции основных СМИ, указывая им, как выделить или избежать определенных комментариев со стороны кабинета министров или членов партии. По словам нескольких репортеров, законодатели от ПСР также регулярно звонят в отделы новостей с требованием осветить определенные речи или изменить способ их подачи. Один сказал, что редакторы регулярно сообщают репортерам, что Управление по коммуникациям само просматривало и изменяло заголовки и вводные абзацы статей, «и мы должны согласовывать с ними свои действия».

Согласно нескольким отраслевым источникам, самоцензура в настоящее время в СМИ в основном автоматическая. В той или иной форме она существовала годами.

Турецкий писатель Орхан Памук получает Нобелевскую премию по литературе в Стокгольме в декабре 2006 года в сопровождении своей дочери Руи. REUTERS/Йонас Экстрсмер/Scanpix

Редактор TRT сказал, что, когда Орхан Памук получил Нобелевскую премию по литературе в 2006 году — первый турок, получивший это, — государственная телекомпания не упомянула эту новость до тех пор, пока тогдашний премьер-министр Эрдоган не поздравил его с официальными поздравлениями. «Это было такое облегчение, которое я помню до сих пор, потому что мы бы никогда не освятили это, если бы не было поздравлений», — сказал редактор.

Памук сказал агентству Reuters, что не знал, что TRT задержало освещение его награды в 2006 году, когда СМИ были «относительно свободны» по сравнению с сегодняшним днем. «За 50 лет моей писательской деятельности… средства массовой информации/газеты и репортажи никогда не преклонялись перед правительством, как сейчас», – написал писатель в электронном письме.

«Правительство похоже на вашего ребенка или любовника», — сказал о самоцензуре другой тележурналист-ветеран. «Вы можете очень хорошо догадаться, что их беспокоит или раздражает».

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ТЕСТ

В преддверии президентских и парламентских выборов, которые состоятся в июне следующего года, опросы показывают, что неформальный оппозиционный альянс из шести партий обеспечит большинство в парламенте и что потенциальные соперники могут победить Эрдогана во втором туре президентских выборов.

По словам политологов, для средств массовой информации муниципальные выборы в марте 2019 года могут дать представление о том, что их ждет впереди. Это голосование выделяется как самое крупное поражение на выборах за время правления Эрдогана: главная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) победила кандидатов от ПСР в мэры Стамбула и Анкары, несмотря на месяцы предвыборной кампании Эрдогана.

Вечером голосования, когда было подсчитано 98,8% бюллетеней, а Экрем Имамоглу из оппозиционной НРП вырвался вперед в Стамбуле, государственное агентство Anadolu внезапно прекратило публикацию результатов. Anadolu, единственный источник информации о результатах выборов, не объяснил остановку и не объявил победителя. Anadolu, которая распространяет видеоновости на английском языке через Reuters, не ответила на запрос информационного агентства о комментариях по поводу ее освещения.

Люди, работавшие в четырех основных отделах новостей, описали состояние замешательства и паралича в ту ночь, когда менеджеры ждали известий от Управления или других официальных лиц о том, что делать. В одной газете редакторы собрались за столом, обсуждая, как написать заголовки, описывающие результаты таким образом, чтобы это не расстроило правительство, сказал один из участников. «Они буквально мучились, пытаясь писать заголовки», — сказал репортер-ветеран.

Телевизионный редактор сказал, что сообщение, которое менеджеры отдела новостей передали персоналу, заключалось в том, чтобы «действовать так, как будто не было никаких проблем или необычной ситуации». Когда обе партии объявили о своей победе в Стамбуле, ведущие телеканалы освещали выступления Эрдогана и ПСР, но по большей части игнорировали Имамоглу.

Только на следующее утро национальный избирательный совет обнародовал официальные полные подсчеты голосов. Это дало Имамоглу, который не комментировал эту статью, преимущество в Стамбуле. ПСР оспорила результат, что привело к пересчету голосов и, в конечном итоге, к повторному голосованию, в котором Имамоглу выиграл, набрав 54% голосов.