Азербайджан и Армения снова ведут боевые действия

Обострение на границе Азербайджана и Армении не останавливается. В ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром армянские силы вновь подвергли минометному и артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской Армии в Кальбаджарском и Лачинском направлениях. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что в ответ на армянские провокации армия Азербайджана начала применять артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также возобновила наступательные действия в направлении курортного города Джермук и села Верин Шоржа неподалеку от озера Севан.

В свою очередь армянское военное ведомство утверждает, что военные Азербайджана применили ударный беспилотник в направлении Джермука.

Обе стороны сообщили о существенных потерях в рядах своих военнослужащих. Так, Армения сообщила о гибели 49 своих солдат в результате боевых действий, Азербайджан — о 50 жертвах со своей стороны.

Из-за боев правительство Армении обратилось к России, странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН. В итоге ОДКБ решила направить свою миссию для «оценки сложившейся обстановки».

"Премьер-министр Республики Армения проинформировал участников встречи о ситуации, сложившейся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где начиная с полуночи 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате чего есть погибшие и раненые.

Участники заседания выразили соболезнования Армянской стороне". - сообщается на сайте ОДКБ.

"Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе".

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности".

Участники заседания достигли договоренности о направлении в Республику Армению Миссии ОДКБ.

С вероятностью в 99% на этом все участие ОДКБ и закончится.