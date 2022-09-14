От возобновления локальных боевых действий между Азербайджаном и Арменией чувствительные потери понесли обе страны. Но самые большие политические потери понес и может понести Никол Пашинян.

Проблема нынешнего армянского премьера в том, что своей стране он сейчас не может дать ни мира, ни войны. То есть, войну-то дать может, как сделал уже один раз, но не может дать победу в ней. Ведь каждая новая крупная война будет нести Армении новые поражения и территориальные потери, вплоть до утраты государственности в конце этого пути.

В общем-то были впечатления и надежды, что именно Пашинян и многие его сторонники это понимают и используют поражение Армении в прошлой войне, ответственность за которое ими возлагается на карабахский клан, чтобы дать своей стране мир. Отсюда и заявления о том, что Армения не может признать независимость т.н. Нагорно-Карабахской Республики, и переговоры с Азербайджаном с целью заключения мирного договора.

Все это давно превратило Пашиняна в глазах армянских ультранационалистов и милитаристов в "предателя нации" и "турк Никола". Вот и сейчас они проводят митинги с требованием устранить его от власти и объявить всеобщую мобилизацию (прямо как российские ватники) с целью "разгромить Азербайджан" в новой войне.

Идиотизм этих призывов, прежде всего для самой Армении, понятен. Но проблема в том, что Пашинян так и не смог стать альтернативой этим настроениям не на словах, а на деле. Находясь уже несколько лет у власти, получив мандат об большинства армянских избирателей на нескольких выборах, он так и не сумел отцепить от Армении балласт в виде карабахской проблемы, нерешенность которой (путем возвращения Карабаха его законному владельцу) подставляет ее под удар новой войны.

При этом, если прошлую войну он еще мог объяснить инерцией политики карабахского клана и оставленных им ему проблем, то за новую ответственность будет нести уже он. Времени, чтобы не допустить ее у него было предостаточно. Но оно стремительно убегает.

Тик-ток, Пашинян.