Сирия: появились новые свидетельства преступлений режима

Ужасающие новые фотографии сирийских заключенных, которых пытают в центральной тюрьме Алеппо, были опубликованы в воскресенье военным фотографом-дезертиром.

Фотографии были получены исключительно сирийским новостным изданием Заман аль-Васль. На снимках показано жестокое обращение, которому подвергались заключенные в ходе репрессий режима Башара Асада против мирных жителей в крупнейшем сирийском городе Алеппо.

Сотни заключенных были помещены в тюрьму, подвергнуты пыткам и убиты в центральной тюрьме Алеппо в период с 2013 по 2014 год, во время осады города сирийским режимом.

Алеппо стал ареной ожесточенных боев между режимом Асада и повстанцами в период с 2012 по 2016 год, пока силы режима не победили повстанцев при решающей поддержке России.

По словам перебежчика, задержанные были убиты различными способами пыток, голода, преднамеренной халатности и казни.

Заман аль-Васль опубликовал видеозапись помощника перебежчика по имени «Абу Ахмед», который в то время отвечал за документирование и фотографирование смертей в тюрьме.

Во время записи «Абу Ахмед» рассказал об ужасах, происходивших в тюрьме, добавив, что ему удалось задокументировать убийство по меньшей мере 400 из 800 заключенных, некоторые из них были расстреляны.

Дальнейшие показания были получены от «Абу Абдуллы», бывшего заключенного, содержащегося в тюрьме с 2006 года. Он был свидетелем жестокости сил режима, которые, по его словам, «никого не щадили» как до, так и после сирийской революции 2011 года.

В обоих показаниях упоминается армейский капитан Айхам Хаддур, который, как выяснилось, был ключевым зачинщиком жестокого обращения с заключенными в Алеппо. Его описывали как «лишенного человечности».

Перебежчики далее назвали имена нескольких замученных задержанных, в частности Анаса Харки, Ахмеда Халафа, Ияда Фаргали и Аладдина Мохаммада Хаскулака, на телах которых были нашли следы пыток.

По словам Заман аль-Васль, вышеупомянутые жертвы были убиты и подвергнуты пыткам в 2013 году, все они были выходцами из городов Алеппо и Дамаск, а также города Харитан к северо-западу от Алеппо.

Это уже второй раз, когда публикуются фотографии, документирующие пытки и убийства задержанных сирийским режимом.

В 2013 году военный перебежчик, известный только как Цезарь, опубликовал более 50 000 фотографий, на которых запечатлены пытки и убийства тысяч заключенных в центрах содержания под стражей режима.

Эти фотографии были использованы в знаменательном отчете о сирийских задержанных за 2014 год, в котором содержится призыв к суду над сирийскими чиновниками за преступления против человечности.

Правозащитные группы часто обвиняют сирийский режим в пытках , незаконных убийствах и преступлениях против человечности против гражданских лиц.

С начала сирийского конфликта в 2011 году погибло более 500 000 человек, а еще миллионы стали перемещенными лицами, в основном в результате бомбардировок режимом гражданских районов.