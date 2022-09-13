Ночные бои на границе Азербайджана и Армении

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения. Министерство обороны Азербайджана утверждает, что бои произошли в результате провокаций со стороны Армении.

В ведомстве отметили, что армянские военные совершали широкомасштабные провокации вблизи Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Далее говорится, что диверсионные группы армянских военных также заминировали полосы земли и дороги азербайджанских военных.

Армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из гаубиц и различного оружия из районов Басаргечар, Истису, Каракилис и Горус.

«В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих действий произошел бой», — сообщили в Баку.

В минобороны Армении заявили, что после полуночи 13 сентября азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук. Стрельба велась из артиллерийский орудий, применялись беспилотники.

В азербайджанском Минобороны назвали абсурдными сообщения о вторжении в Армению, возложив ответственность за эскалацию на Ереван и его «продолжающуюся политику военного авантюризма и реваншизма». «В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», — подчеркнули в министерстве. Позднее МИД республики также выпустил заявление, в котором сообщил о жертвах среди военных и ущербе инфраструктуре.

Азербайджанское агентство Trend.az сообщило со ссылкой на источники, что стороны договорились о прекращении огня с 08:00 мск. Баку утверждает, что режим сразу же был нарушен Ереваном, однако все же установился к 08:15 мск.

Между тем ночью армянский премьер Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми. Он также обсудил ситуацию с французским президентом Эмманюэлем Макроном, тот подчеркнул необходимость добиться деэскалации.

Совет Безопасности Армении принял решение официально обратиться к России за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном и задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, обратиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.

Впрочем, почти все наблюдатели отмечают, что вмешательство России сейчас, когда она увязла в войне с Украиной, причем испытывает поражение в Харьковской области, практически невероятно. Позиции Баку сопутствует и тот факт, что Европейский союз собирается покупать газ у Азербайджана, как раз тогда, когда он особенно в нем нуждается.

Примечательно, что пока армянские дипломаты обзванивали Москву и Париж, азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. «Армения должна наконец отказаться от провокаций», — написал после переговоров Чавушоглу в Twitter. Еревану, по его словам, «следует сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках достигнутых с Азербайджаном договоренностей».