Развалит ли Рамзан Кадыров Россию?

Фантастический успех украинской армии и провал российского военно-политического руководства на фронтах в Украине, еще и отмеченный салютом, приуроченным ко Дню Москвы (которой на происходящее за ее пределами глубоко наплевать), ввели "российских патриотов" в глубокий ступор.

Не мог остаться в стороне и Рамзан Кадыров, с начала этой войны пытающийся играть роль одного из главных "патриотов России". Благо, после начала "спецоперации" он уже объявлял ее и "второй конкретный", и "третий эффективный" этапы. По их итогам наверное предполагалось, что российская армия должна взять если не Варшаву, то уж Киев точно. А вместо этого она пока ретируется из Балаклеи, Купьяновска и Изюма, на некоторых участках уже доходя до официальной госграницы РФ. С перспективами продолжить свое "обратное наступление" дальше.

Все это Рамзан Кадыров прокомментировал вот так:

"Я не стратег, как в Министерстве обороны. Но были допущены ошибки... Когда ты говоришь правду в лицо, то это может не нравиться. Но я люблю говорить правду... Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение специальной военной операции, я буду вынужден выходить на руководство страны и МО, чтобы разъяснить им ситуацию на земле".

Кроме руководства РФ и Минобороны "разъяснить ситуацию" он пообещал и российским военкорам, которые в последние дни откровенно писали о катастрофе, произошедшей с российской армией и полной непригодности военного и политического командования:

"В ближайшее время мы встретимся с военкорами, объясним им, что такое патриотизм. Патриоты не должны обижаться, если кто-то что-то не так сделал. Надо объединять вокруг себя людей".

Ну и в конце концов он заверил своих читателей в том, что "Россия победит. Натовское оружие будет подавлено духом наших бойцов. У натовских шайтанов уже дрожат руки и ноги".

Комментировать все это особого смысла нет, но пожалуй есть смысл прокомментировать надежды, которые возлагают некоторые "патриоты" и их "мусульманская" разновидность на назначение Рамзана Кадырова то ли главой Росгвардии, то ли руководителем Минобороны, а в самых смелых мечтах - преемников Путина в будущем.

Мы уже как-то писали на эту тему, а именно о том, что ставку на мусульман или на тех, кто позиционирует себя как мусульмане, российская власть может сделать только в одном случае - когда она уже необратимо пойдет на дно. А это будет означать, что она таким образом потащит за собой тех, кто решит затыкать дыры этого тонущего корабля вместо того, чтобы пересаживаться с него в спасательную шлюпку.

Однако дело в том, что как бы ни надеялись на обратное некоторые мюсюльмане, переход руководства российскими силовыми структурами к демонстративно нерусским только ускорит процессы их развала.

Те, кто проводят аналогию с грузином Сталиным или немкой Екатериной II не понимают одного важного момента. Ни первый, ни второй не были правителями Грузии или Германии, не выпячивали свою грузинскость или немецкость и правили в основном опираясь на кадры "государствообразующего народа".

А вот к каким-нибудь Берие или Бирону отношение было совсем другим, потому что они были явно нерусскими и группировали вокруг себя своих соплеменников, настраивая против себя национальное большинство.

По этой причине хотя при каждом провале Шойгу припоминают, что он тувинец, особой роли это не играет потому, что тувинец он только наполовину, крещенный, абсолютно обрусевший и окружающий себя русскими и всякими обрусками вроде Евкурова. А вот если к рулю Росгвардии ли, Минобороны ли, уже не говоря о России в целом придет демонстративно инородческий клан, реакцию это вызовет прямо противоположную, чем та, на которую рассчитывают "патриоты".

Поэтому, с точки зрения развала путинской системы, можно только мечтать о том, чтобы Рамзан Кадыров был поставлен на руководство какой-нибудь российской силовой структурой, а его люди превратились в новые "заградотряды" для ванюшек, в роли которых они уже периодически выступают.

Плохо в этой ситуации будет одно - когда все это развалится окончательно и эту камарилью свергнут, ответственность за ее политику попытаются переложить с РПЦ и ФСБ, которые десятилетиями гнобили и продолжают гнобить мусульман, на этих самых мусульман, которых будут изображать "захватившими Россию".

И только по этой причине не хотелось бы, чтобы эта мордорская орда ассоциировалась с чем-то, даже просто выглядящим исламским. Впрочем, будет только то, что предопределил Аллах. И на Него мы уповаем.