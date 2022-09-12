Чеченских учителей обязали писать хвалебные комментарии про Кадырова

Учителей в Чечне привлекли к написанию одобрительных комментариев под постами главы республики Рамзана Кадырова. Это произошло после замечания самого Кадыров о том, что "пропала активность в соцсетях", сообща Кавказ.Реалии со ссылкой на источники в системе образования республики.

"Нам необходимо актуализировать предоставленные вами списки сотрудников. Соответствующее письмо уже направлено. У многих задействованы не все работники. Есть случаи, когда никнеймы в Instagram и id-адреса в Telegram дублируются", - говорится в одном из сообщений.

Завуч в одной из школ в Грозненском районе сообщил, что всех работников обязали до 19 сентября создать аккаунты в инстаграме и телеграме и заполнить электронную форму. После чего необходимо оставлять "реакции", писать комментарии и составлять отчеты для районных отделов образования.

О соответствующих поручениях сообщил редакции Кавказ-Реалии и сотрудник одной из силовых структур МВД республики. По его словам, "быть активными в соцсетях" поручено всем работникам подразделения еще несколько месяцев назад.

Издание еще раньше сообщало, что в Чечне обратили внимание на "равнодушных" жителей, которые не демонстрируют лояльность режиму и в то же время не выступают против. Глава региона Рамзан Кадыров назвал эту категорию "самой опасной". Чаще всего речь идет о молодежи. Опрошенные правозащитники указывают, что таким образом Кадыров укрепляет режим личной власти в республике.