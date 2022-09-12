На что готова Турция, чтобы получить скидку на российский газ?

Турция добивается от России скидки на газ, заявил в пятницу в интервью местным журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сказал, что провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным о ценах на газ. «Если это пойдет вперед положительно, это будет действительно хорошо», — сказал он. «Единственное наше дело — обеспечить наших граждан электричеством и газом на приемлемых условиях».

Эрдоган добавил, что проведет еще один раунд всесторонних переговоров с Путиным в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в конце этого месяца.

В прошлом месяце Турция и Россия договорились о создании системы частичной оплаты российского природного газа в местных валютах, рублях и турецких лирах.

Турция является нетто-импортером энергоносителей, 45 процентов потребляемого ею газа поступает из России. Две страны подписали газовое соглашение в январе на следующие четыре года, хотя и не объявили цену. Анкара хочет скидку, так как ее валютные резервы иссякают.

Один источник, близкий к переговорам, сообщил Middle East Eye, что Турция и Россия также обсуждают отсрочку платежа за электроэнергию.

Именно желанием обеспечить себе скидку на газ можно объяснить фактическое превращение Эрдогана в главного путинского спикера для международного сообщества.

Напомним, что Турция — одна из нескольких стран, которые отказались присоединиться к западным санкциям, направленным на изоляцию Москвы из-за ее вторжения в Украину. Турция поддерживает территориальную целостность Украины, поставляет ей беспилотники и бронемашины, а также выступила посредников в соглашении, которое открыло украинские порты на Черном море.

Но вот на прошлой неделе Эрдоган также выступил против западных стран из-за их отношения к России. Он заявил, что политика Запада в отношении Москвы основана на "провокациях".

В минувший четверг он также поддержал Путина и заявил, что большая часть вывозимого из Украины зерна идет в богатые страны, а не в бедные.

"Тот факт, что зерно идет в страны, на которые действуют санкции, беспокоит Путина», — сказал Эрдоган. — Но мы хотели бы возить и российское зерно. Я с ним об этом поговорю."

Ранее Путин пожаловался, что большая часть зерна идет в Европу, а не в страны, страдающие от продовольственного кризиса. Путин сказал, что свяжется с Эрдоганом, чтобы обсудить возможное ограничение экспорта зерна и продуктов питания из Украины.

В ответ министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в Твиттере, что Украина отправила 54 судна в Азию с чуть более чем одним миллионом тонн зерна и еще 16 судов в Африку с 469 000 тонн.

Он добавил, что Европа получила 32 судна с 853 000 тонн зерна.

Данные ООН, опубликованные 27 августа, показывают, что 75 процентов украинского экспорта зерна через Черное море предназначалось для стран, не входящих в ЕС, при этом Турция получала 21 процент, Южная Корея 13 процентов, Иран 12 процентов и Египет 11 процентов.

Говоря проще, Путин врет, а Эрдоган путинскую ложь поддерживает и транслирует. Ради скидок на газ?