В Ираке в боях с РПК погибли турецкие солдаты

Четверо турецких солдат были убиты в столкновении с боевиками на севере Ирака, сообщает министерство обороны Турции.

По словам турецких военных, инцидент произошел в регионе, где Турция проводит трансграничную операцию под названием «Коготь-замок».

В ведомстве добавили, что работы в регионе продолжаются.

Турция регулярно проводит операции в Ираке, который находится к югу от ее границы, в рамках наступления на членов Рабочей партии Курдистана (РПК), базирующихся в курдском регионе на севере Ирака.

В апреле Турция начала операцию «Коготь-замок» по укрытиям РПК на севере Ирака.

Военные операции Анкары на севере Ирака подверглись критике со стороны иракского правительства, которое обвинило Турцию в несоблюдении территориальной целостности Ирака.

Иракские власти заявили, что Турция «грубо нарушила» суверенитет Ирака, и вызвали посла Анкары в Багдад после того, как в июле было совершено нападение на атаковали курорт в северной иракской провинции Духок. Ответственность за нападение возложили на Турцию.

В результате нападения погибли восемь человек. Турция отрицает свою ответственность и заявляет, что нападение было совершено террористами.