Перелом в войне и зарево новых Февраля и Смуты

Главная новость уходящей недели для мусульман постсоветского пространства это, конечно, не смерть британской королевы и восхождение на престол ее сына (при всей символической значимости этих событий), а стремительное контрнаступление украинской армии на Харьковском направлении.

В то время как российская армия месяцами вела бои за каждую деревню и сарай на Донбассе, ровняя их с землей, украинская армия фактически за два дня окружила и освободила 30-тысячный город Балаклею и ряд прилегающих к ней населенных пунктов, выйдя на окружение рашистской группировки в Изюме.

Удастся ли украинским воинам-освободителям организовать рашистским захватчикам столь любимый ими котел, или бросив все резервы последние сумеют стабилизировать линию фронта, уйдя в глухую оборону, пока неизвестно. Однако украинское командование явно не собирается ограничиваться одним направлением и поджимает оккупантов под Херсоном и вполне возможно готовит им новые сюрпризы...

Мы не знаем точно, как именно будут развиваться события на фронтах войны в ближайшее время. Но точно можно сказать одно - на этой неделе произошел не только военный, но и морально-психологический и общественно-политический перелом в этой войне.

РАШИСТСКИЙ КОЛОСС НА ГЛЯНЫХ НОГАХ НАДЛОМЛЕН.

И это лучше всего видно не по оппозиционным, а по провластным и милитаристски настроенным ресурсам, которые вопят о "предательстве", "заговоре", просматривающейся перспективе поражения в войне и...

И вот это "и..." это самое главное, и затрагивающее уже непосредственно мусульман, в частности России. Потому что очевидно - с поражением Кремля в войне в Украине, ничего не закончится.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧНЕТСЯ.

И об этом говорят сами эти околовластные и милитаристские пропагандисты, в ужасе произносящие две формулы: НОВЫЙ ФЕВРАЛЬ и НОВАЯ СМУТА.

Что такое Февраль для России? Это свержение царя Николая II в феврале 1917 года еще не Лениным, нет - он приехал позже и уже через 8 месяцев после первой, Февральской, устроил свою Октябрьскую революцию, не против царя, а против Временного правительства. А в Феврале после провалов на фронте и политического и экономического кризиса, прикрываясь уличными выступлениями Николая II отстранили от власти свои же военные, после чего разношерстные силы сформировали Временное правительство.

В отличие от Февраля т.н. Смута произошла в России в начале XVII века после того, как Иван Грозный своими бесконечными войнами и террором расчистил дорогу для будущей гражданской войны. А началась она после того, как с территории нынешних Польши и Украины и при их поддержке в Россию вошла армия человека, объявившего себя выжившим царевичем Дмитрием. После чего началась череда борьбы за власть разных конкурирующих внутренних и внешних группировок, появление новых претендентов на царство и т.д.

Итак, о перспективе Нового Февраля и Новой Смуты в случае поражения и развала российской армии на фронтах войны с Украиной говорит уже не оппозиция - об этом говорят провластные каналы.

А это значит, что мусульманам надо изучать, как развивались события после того же Февраля 1917 года, чтобы суметь воспользоваться схожими возможностями, но при этом не повторить допущенных тогда ошибок.

Но прежде всего необходимо понимать, что Новый Февраль и Новая Смута могут придти вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. И если это произойдет, вопрос будет стоять не о том, хотели или не хотели, а о том, готовы или не готовы мы оказались к ним.

Что же такое по своей сути Февраль и Смута? Это прежде всего падение старой власти и тот период, когда еще не успела возникнуть новая. Период с большими опасностями для простых людей, но с не менее большими возможностями для групп, обладающих организованностью, кадрами, необходимыми ресурсами и ясным пониманием своих целей.

К сожалению, век назад в России такой силой оказались гениальный сатанист Ленин со своими единомышленниками, и поэтому на смену Февралю пришел Октябрь, после которого положение мусульман (да и не только) лишь усугубилось.

На этот раз на наше счастье у наших врагов на горизонте не просматривается игрока уровня Ленина, но это отнюдь не означает, что не будет других угроз. Они обязательно будут, но тот, кто будет сидеть и прятать голову в песок, не сумеет себя от них оградить.

И выжить, и тем более победить в этих событиях сумеют сообщества и группы, обладающие целеполаганием и сплоченностью. И именно к этому мы призываем мусульман территории, которая пока еще обозначается на карте мира как "Российская Федерация".