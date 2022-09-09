В Киеве появилась улица имени Джохара Дудаева

В Киеве появилась улица в честь президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева. Такое решения было принято накануне на пленарном заседании городского совета.

Согласно официальной информации, бывшая улица Искровская будет называться в честь президента Ичкерии, который был убит 21 апреля 1995 году российской ракетой у чеченского села Гехи-чу. Улица находится в Соломенском районе украинской столицы.

Это не первая улица имени Дудаева в Украине, ранее в честь него были названы улицы в Ивано-Франковске, Львове, Хмельницком и в поселке Гоше. В Полтаве была открыта мемориальная доска в честь президента Ичкерии.

Также решением городских властей Киева переименована улица Грозненская в Ичкерийскую.

Напомним, что улицы названные в честь первого президента Ичкерии на сегодня можно встретить в городах Боснии и Герцеговине, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Турции и в Иордании.

Ранее также сообщалось, что в украинском городе Днепр появится улица имени врача и добровольца Амины Окуевой. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.