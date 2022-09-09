МОРДОВИЯ ЛИКВИДИРУЕТ УЖЕ ВТОРОЙ МУФТИЯТ

Причем оба ликвидированных муфтията от Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ России) Талгата Таджуддина.

Первый муфтият Мордовии - Региональное Духовное управление мусульман (Саранский муфтият) - был учрежден в 1996 г. и ликвидирован по иску прокуратуры в 1997 г. – из-за выявленных фактов фальсификации учредительных документов. Управление Минюста РФ по Республике Мордовия тогда легко зарегистрировало этот Саранский муфтият, несмотря на очевидную недостоверность предоставленных данных – среди учредителей были якобы мусульманское общество села Ивановка, две мусульманские школы-мектебы и прочие фальшивые учредители.

Талгат Таджуддин тогда прислал в качестве муфтия Джавдета Абдульмянова, бывшего милицейского старшину из Набережных Челнов. Раис Хайров предоставил ему помещение под офис на своем рынке на Химмаше и покровительство. Покойный Али Умярович Китаев изучил учредительные документы Саранского муфтията и выявил в них 13 фактов недостоверной информации. И подал заявление в республиканскую прокуратуру. Так бесславно завершилась авантюра Талгата Таджуддина в Мордовии.

Второй муфтият Мордовии - Региональное духовное управление мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ) – был организован летом 2000 г. при участии Талгата Таджуддина. Однако из-за несоответствия закону поданных документов Управление Минюста не проводило государственную регистрацию новой централизованной организации. Когда в ноябре свои документы подал другой муфтият - от Равиля Гайнутдина, сотрудники Управление Минюста стали срочно помогать тогдашней команде Зяки Айзатуллина и сделали государственную регистрацию РДУМ РМ 9 декабря 2000 г.

А 8 августа 2022 г. Верховный суд Республики Мордовия вынес решение о ликвидации РДУМ РМ. Что же случилось?

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Текст беседы с муфтием РДУМ Зяки Айзатуллиным, юрисконсультом ПДУМ Алсу Мякушевой и юристом Фаилей Макаровой.

- Зяки-хазрат, вы учредили свой муфтият, РДУМ РМ, в 2000 г. Около 20 лет мордовские власти довольно активно помогали вам, пытались противопоставить другому муфтияту – ДУМ РМ. Прошло 22 года вашей работы и вот теперь власти ликвидируют вас. Почему вас решили уничтожить?

– Да, 20 лет мы работали успешно. Всех это устраивало. Кроме своей религиозной работы, мы часто проводили и другие мероприятия, в том числе с детьми, занимались благотворительностью, посещали с подарками дома престарелых, детские дома по всей республике. Приглашали к себе детей-сирот.

И вот неожиданно в 2020 г. появились люди, желающие захватить нашу организацию. Даже не знаю, чем мы не угодили кому-то. Для меня это остается загадкой. Возможно, все это из-за того, что я отказался от предложения некоторых чиновников перевести нашу мечеть в исламский культурный центр, чтобы получать солидные бюджетные средства.

- Зяки-хазрат, за эти два года все время слышим и читаем одно имя – Рафаэль Манюров. Определенные правоохранительные органы и муфтий Талгат Таджуддин пытались поставить на ваше место именно Рафаэля Манюрова, и никого другого. Разве не это причина тех неприятностей, которые обрушились на ваш муфтият, на ваших имамов, на всех ваших сотрудников?

- Теперь это уже понятно. Знающие люди мне сообщили, что Рафаэль Манюров подарил дом в селе Татарский Умыс Анатолию Михайловичу Чушкину, министру культуры Мордовии, который за это обещал ему устроить пост муфтия, квартиру служебную, машину служебную и даже с водителем. Но у Чушкина это не получилось – в феврале 2020 г. его задержали по уголовному делу по мошенничеству в особо крупном размере, а потом и срок дали. Думаю, дело с Манюровым продолжили люди из его круга.

В итоге 7 июля 2020 г. у меня и некоторых моих родственников в домах, а также в нашей мечети были проведены обыски, нам всем подкинули одну и ту же запрещенную брошюрку организации “Таблиги джамаат”, отобрали телефоны и всю оргтехнику, которую до сих пор не вернули. А потом в здании Мордовского УФСБ нам устроили жестокое психологическое давление, чтобы мы признались в участии в “Таблиги джамаат” и в распространении запрещенной литературы.

Меня заставили подписать заранее заготовленное заявление об уходе с поста муфтия по состоянию здоровья. Я поехал к муфтию Талгату Таджуддину в Уфу. Мы долго сидели, обсуждали ситуацию. Я предложил на свое место молодого имама Дамира Биккинина. Талгат-хазрат обещал подумать. Потом он позвонил мне в Саранск и сказал, что Дамир слишком молодой, нужен человек не моложе 40 лет.

Я снова поехал в Уфу, к муфтию Таджуддину, и предложил на свое место 41-летнего Марата Батерякова. У него есть и светское и религиозное образование, он является депутатом, работает учителем в сельской школе и давно уже был местным имамом - вполне подходил на должность муфтия.

Таджуддин снова отказал. Оказывается, у него уже была своя кандидатура – только Рафаэль Манюров должен стать нашим муфтием. Мы собрались со своими имамами и обсудили это требование Таджуддина. По пункту 49 устава нашего муфтията съезд РДУМ РМ и снимает муфтия, и избирает его. А Таджуддин только утверждает это решение.

Президиум РДУМ РМ организовал съезд, делегаты избрали муфтием снова меня.

- Алсу ханым, вы работаете юрисконсультом РДУМ РМ. Какие у вас мысли по решению суда о ликвидации РДУМ РМ?

- Ликвидация РДУМ РМ – это заказное дело. Многочисленные судебные процессы против нас, которые идут уже два года, четко показывают, что в этих делах против нас определенные люди оказывали давление на судей, а также на сотрудников Управления Минюста РФ по Республике Мордовия. Например, на вчерашнем, 8 августа 2022 г., заседании было очевидно, что доводы административного ответчика, т.е. РДУМ РМ, вообще не учитываются. Все документы со стороны истца, Управления Минюста, судья зачитывала полностью, а наши – лишь частично. Например, из 20 листов наших уточненных возражений судья зачитала лишь четыре фразы.

Судья отказывала в удовлетворении наших ходатайств по заключению соглашения о примирении сторон. Также отказала ходатайству об истребовании из ЦДУМ России доказательств. Мы уверены в том, что предоставленные ЦДУМ России в суд документы – фарман-указы о снятии Айзатуллина с поста муфтия, о назначении Манюрова временно исполняющим обязанности муфтия, ответы на наши неоднократные обращения с просьбой издать указ об утверждении Биккинина на пост муфтия РДУМ РМ, протоколы внеочередного съезда пленума Шура ЦДУМ России от 18.08.2020, на котором якобы решался вопрос об освобождении Айзатуллина с поста муфтия – все они сфальсифицированы. Данные документы не были получены ни РДУМ РМ, ни Айзатуллиным, ни Биккининым, хотя муфтий Талгат Таджуддин лживо утверждает, что данные документы были доведены до сведения Айзатуллина и Биккинина.

Судья отказала в удовлетворении ходатайств, - дескать, она не собирается затягивать процесс. Нам с первой же минуты было понятно, что будет принято решение о ликвидации РДУМ РМ и это решение уже готово. И действительно, после окончания судебного разбирательства, судья ушла в совещательную комнату «для вынесения решения» и через 2-3 минуты вернулась с готовым текстом.

- Алсу-ханым, скажите, если вы пройдете все судебные инстанции, но решение о ликвидации останется в силе, что же будете делать? У вас 17 махаллей...

- В составе РДУМ 17 махаллей и их руководители в один голос говорят, что если даже РДУМ будет ликвидирован, они останутся самостоятельными организациями, ни к какому муфтияту не будут примыкать. Мы предполагаем, что ЦДУМ после ликвидации РДУМ планирует создать свое новое региональное представительство, во главе которого поставят Манюрова. И все наши 17 организаций путем какого-то давления, психологического, морального, попытаются заставить войти в состав планируемого муфтията. Но наши имамы твердо стоят на своем мнении, что они никогда не будут работать под началом Манюрова, потому что этот человек не заслуживает уважения и не обладает лидерскими качествами.

- Алсу-ханым, согласны ли ваши имамы работать с другим муфтием, кроме Айзатуллина и Манюрова, который был бы в системе того же Таджуддина, который сделал вам столько подлостей?

- Уже в 2020 году, когда Таджуддин задним числом издал незаконный указ об освобождении Айзатуллина с поста муфтия, имамы убедились, что Талгат Таджуддин человек ненадежный, беспринципный, преследующий лишь свои корыстные цели. Его аморальное поведение в отношение РДУМ доказало нам в очередной раз, что он не имеет права занимать пост религиозного лидера, поскольку его действия говорят о том, что он беспокоится не о мире, порядке, стабильности в мусульманской среде, а лишь о своем благополучии и благополучии своих детей. Угождая тем, кто заинтересован в раздроблении мусульманской уммы, Таджуддин надеется на то, что сможет после своей кончины оставить на своем месте сына и неважно, примут ли его региональные муфтии, входящие в состав ЦДУМ России. Если бы наши имамы хотели остаться в составе ЦДУМ России, то наш президиум 15 августа 2020 г. не стал бы принимать решение о выходе из состава ЦДУМ России.

А после того, как Управление Минюст РФ по РМ четыре раза приняло решение отказать нам в госрегистрации изменений в учредительных документах, имамы решили, что ни при каких условиях они не вернутся в состав ЦДУМ России.

- Фаиля ханым, вы с Алсу Мякушевой были представителями РДУМ в суде по ликвидации этой организации. Какие у вас впечатления?

- О ситуации с РДУМ я сначала узнала из газеты «Столица С», которая с лета 2020 года, из номера в номер, публиковала статьи о якобы совершенных противоправных действиях со стороны руководителя РДУМ РМ Айзатуллина и юрисконсульта Мякушевой. Ее они никогда не оставляли без внимания, всегда по ней неэтично «проходились». Я оставляла комментарии, что неприлично журналистам, описывая конфликтную ситуацию, опускаться до уровня базарных баб. Бесполезно.

Прошло полтора года после начала конфликта, и руководство РДУМ обратилось ко мне за юридической помощью. В своих возражениях на иск Управления Минюста РФ по РМ по ликвидации РДУМ я написала, что эта ситуация возникла по инициативе группы лиц, в которую входили, в первую очередь, Фагим Шафиев, один из муфтиев Мордовии, Анатолий Чушкин, тогдашний министр культуры, Владислав Сурков, бывший представитель президента РФ. Шафиев, как известно, был креатурой Суркова, а Чушкин действовал в его интересах, потому что в свое время Сурков давал ФСБ указания от имени президента.

Шафиеву не хватало махаллей, для того, чтобы казаться более величественным, более значимым как в масштабах республики, так и вне республики, и желательно на международном уровне. Поэтому, я думаю, и было принято решение подмять этот РДУМ под себя, поставить своего человека – Рафаэля Манюрова. Чтобы потом, как говорится, на “блюдечке с золотой каемочкой”, передать махалли и мечети РДУМ непосредственно Фагиму Шафиеву.

В этих возражениях я указала, что те люди, кто организовал конфликт, они уже сами оказались под уголовной ответственностью – и Сурков Владислав, и Чушкин Анатолий Михайлович, и тот же Фагим Шафиев. А уважение к муфтию Айзатуллину как было среди мусульман, у татарского населения, так оно и осталось.

Я сильно возмущалась, слушая оглашение документов, присланных из ЦДУМ России. Возмущала грубая ложь, которая содержится в этих документах – и в отношении самого муфтия РДУМ Айзатуллина, и в отношении тех действий, которые он якобы совершал, но которых на самом деле не было. И поэтому в отношении Талгата Таджуддина, подписавшего эти лживые документы, я могу сказать одно – ложь и фальсификация документов – это свидетельство того, что человек такого уровня не может занимать такой значимый пост – Верховного муфтия – и призывать к миру, добру, говорить о правде, если он сам не следует законам Шариата. Это для меня стало самым неприятным в судебном процессе. У меня мама из села Черемишево, всю жизнь была верующей мусульманкой, которая соблюдала пост, читала суры Коран, молитвы. Она неоднократно говорила, что у грешных муфтиев есть свой ад. Они знают, что такое добро и зло, они призывают людей к миру и добру, но если при этом сами нарушают заповеди ислама, то наказание им за это в сотни, в тысячу раз страшнее, чем тем людям, которые совершают грехи, не зная того, что они поступают неправильно.

Суд принял неправосудное судебное решение. Мы это и ожидали. Потому что Управление Минюста, начиная с 2020 года, в отношение РДУМ стало осуществлять действия, свидетельствующие об особой заинтересованности – “о наезде” (извините за этот лексикон). На съезде РДУМ РМ от 17.08.2020 представитель Управления Минюста заявила, что съезд нелегитимный и грозно помахала копией фарман-указа Таджуддина, и ушла. Она оставила эту копию в ужасном качестве и стало понятно, что речь шла о том, что Айзатуллин назначен исполняющим обязанности муфтия без права регистрировать изменения. В РДУМ такая бумажка не поступала и это уже свидетельствовало о том, что между Талгатом и Управлением Минюста возникли и существуют определенные взаимоотношения, и что Минюст в этом деле действует в интересах Талгата, который в данном случае прикрывает интересы Фагима Шафиева.

Этот фарман-указ не был проанализирован Управлением Минюста на его законность – этот документ был ничтожным, так как был издан в нарушение как устава РДУМ, так и устава ЦДУМ России, т.е. Таджуддин незаконно превысил свои полномочия.

Следующий фарман-указ от 18.08.2020 о назначении Рафаэля Манюрова временно исполняющим обязанности муфтия РДУМ тоже был ничтожный. И его также Таджуддин не прислал в РДУМ.

Все дальнейшие действия Управления Минюста против РДУМ – четыре отказа в госрегистрации изменений, предупреждение и штраф, и наконец, иск о ликвидации, – основаны именно на этих двух ничтожных с юридической точки зрения фарман-указах.

Вчера судья с видимым удовольствием, с выражением, зачитывала эти фарман-указы, фальсифицированные ответы, которые Талгат якобы отсылал в РДУМ. Судья полностью игнорировала то, что предупреждение в адрес РДУМ, вынесенное Управлением Минюста, была одним-единственным. Нарушение – оставление Айзатуллина в ЕГРЮЛ как руководителя РДУМ после предупреждения было совершено исключительно по вине самого Управления Минюста, которое дважды отказало в госрегистрации Дамира Биккинина как муфтия РДУМ РМ. Только поэтому Айзатуллин до сих пор остается в ЕГРЮЛ.

Это вынужденное нарушение - по вине Управления Минюста и Талгата - не является грубейшим нарушением согласно норм действующего законодательства, к тому же оно было исправимым в рамках уставной деятельности РДУМ. Мы трижды предлагали заключить мировое соглашение – РДУМ проводит новый съезд, избирает нового руководителя, Управление Минюста со своей стороны не препятствует госрегистрации изменений, и ситуация разрешается очень просто.

Однако Управление Минюста трижды отказалось от этого соглашения. На одном из предварительных судебных заседаний представитель Управления Минюста заявила, что ликвидация РДУМ - это решение ЦДУМ России. То есть, муфтий Талгат Таджуддин ликвидирует свой бывший муфтият руками Управления Минюста и мордовского суда. По принципу «Так не доставайся же ты никому!»

У меня вызывает возмущение, что Талгат Таджуддин потакает своему высокомерию и своим амбициям, мстит за свои обиды. Он прилагает усилия не для того, чтобы сплотить единоверцев, а для того, чтобы быть над всеми и всеми повелевать в соответствии со своими хотелками. Он хочет руководить всеми мусульманами России и чтобы любые его решения выполнялись бы ими беспрекословно, даже если они идут вразрез российским нормам законодательства. Но это есть злоупотребление, злоупотребление в угоду собственной власти над людьми и власти над региональными религиозными управлениями, входящими в ЦДУМ. Издавая эти ничтожные фарман-указы, Таджуддин совершил злонамеренное превышение своих полномочий.

Ну не нравится тебе деятельность РДУМа, не хочешь ты его видеть, дай спокойно выйти из состава ЦДУМ России. От тебя за эти годы уже ушли десятки региональных муфтиятов, почему так цепляешься за РДУМ? Твой же устав разрешает тебе отпустить РДУМ.

РДУМ вошел в состав ЦДУМ России на добровольных началах. Так же добровольно имеет право уйти. Действия Таджуддина в отношение РДУМ идут вразрез не только нормам шариата, они идут в первую очередь вразрез с нормами всего нашего российского законодательства.

Это неправосудное судебное решение о ликвидации РДУМ будет нами оспариваться. РДУМ на сегодняшний день не ликвидирован, принято только решение, еще не вступившее в законную силу. Грубейших нарушений не было. Грубейшим нарушением назвали один-единственный факт, - Айзатуллин якобы продал книгу из списка экстремистских материалов. Только на основании голословных утверждений одного-единственного человека, без предоставления документальных доказательств.

В иске о ликвидации написано, что организация при этом на протяжении длительного времени совершала экстремистскую деятельность путем массового распространения экстремистских материалов. Но РДУМ этого не совершала. В материалы судебного дела Управлением Минюста не предоставлено по этому утверждению ни одного документального доказательства. Так о какой длящейся экстремистской деятельности РДУМ можно говорить? И тогда как это могло допустить местное ФСБ и ЦПЭ?

Даже если допустить, что Айзатуллин все же продал злосчастную книгу, которая была отнесена к экстремистской литературе и за это его признали административным нарушителем, Айзатуллин оплатил штраф за это нарушение еще в декабре 2020 г. Т.е. с декабря 2021 г. его наказание уже погашено, он на дату подачи Управлением Минюста иска в суд уже около 6 месяцев не являлся и не является правонарушителем (административно наказанным).

Также и РДУМ оплатил штраф в 100 тысяч рублей, в связи с чем согласно сроков уже не являлась по данному факту правонарушителем. Если бы Айзатуллин был экстремистом или организация была экстремистской, они давно были бы внесены в реестр террористов и экстремистов, и тогда действительно Организация подлежала бы ликвидации. Наше УФСБ об этом своевременно позаботилось бы. Однако этого же нет. Потому что нет фактов, нет событий об осуществлении экстремистской деятельности. И вот при всех этих обстоятельствах у нас суд принял такое неправосудное судебное решение.

Меня очень сильно удивляет, что наши государственные органы в лице Минюста России, Управления Минюста РФ по РМ, позволяют себе нарушать Конституцию РФ, федеральные законы в угоду интересов отдельных лиц. И наши республиканские суды этому потворствуют, принимают неправосудные судебные решения.

Пришел новый глава Мордовии. Да, он и его команда сильно заняты разгребанием проблем, образовавшихся за десятки лет работы прежних двух глав Мордовии – Меркушкина и Волкова.

Но почему бы не потратить чуть-чуть времени и усилий и не разобраться в этом вопросе? Вопрос же не сложный. Вот такая неправда со стороны государственных органов в отношении РДУМ – она подрывает авторитет и всей власти в целом.

Я считаю, что необходимо разобраться и дать возможность мусульманам Мордовии объединяться на основании их желаний, вероисповедания, их решения быть вместе или разбегаться.

Я очень хотела бы дожить до того времени, когда судьи будут принимать правосудные решения. За последние годы я прошла очень много судебных разбирательств, в разных инстанциях, – во время борьбы против произвола со стороны аффилированных структур бывшего главы Мордовии Меркушкина.

Очень часто судьи принимали решения именно в их пользу. Однако же, идя на суд, я каждый раз говорю себе и произношу это в суде – я надеюсь, что суд примет законное и обоснованное решение, правильное и справедливое. На этом убеждении я стояла и буду стоять, с надеждой смотрю и на будущее.

Это придает мне силы осуществлять и в дальнейшем защиту тех людей, которые стали моими доверителями. Когда я принимаю на себя такие обязанности их защищать, стараюсь доводить дела до конца.

И если мы не сможем предотвратить ликвидацию РДУМ, я буду считать, что приложила все усилия к тому, чтобы правда восторжествовала, чтобы закон восторжествовал. И чтобы моя совесть была чиста и спокойна.

Моя мама всегда говорила – оценивай людей по поступкам, а не по словам. Вот мы видим с той стороны слова и сфальсифицированные документы, которые являются неправдой и ложью. Всем всё воздастся по их деяниям и заслугам. Семейству Меркушкину уже воздается, и всем остальным воздастся. Тем, кто совершает неправедные, неправомерные поступки.

- Зяки-хазрат, а также РДУМ, признали административно наказанными за якобы массовое распространение экстремистской литературы на основании ложных показаний одного человека, Дамира Утешева, который якобы купил у вас книгу за 400 рублей, а потом якобы уничтожил эту книгу. Один из свидетелей на суде сообщил, что Дамир является сотрудником Мордовского УФСБ, а он сам отказался сообщать суду, где он работает.

- Я слышал, что в тот период, когда Дамир Утешев давал ложные показания в суде, он учился в школе ФСБ. То есть, получается, он давал ложные показания по службе, что ли? Так можно обвинить любого человека в чем угодно.

- Зяки-хазрат, есть еще один сотрудник Мордовского УФСБ, Андрей Стрельников, который у вас действующее лицо во всех неприятностях РДУМ за последние два года.

- Стрельников так исполняет свои функции. Например, когда у него была задача обработать имамов РДУМ, чтобы они голосовали за Манюрова, а не за меня, он объехал всех имамов. В разговорах с имамами Темниковского района он соврал им, что якобы я получил 5 миллионов рублей из Уфы и все деньги положил себе в карман. А должен был раздать имамам. Ту же ложь он повторял в «беседах» с имамами Ельниковского района, но сумму зачем-то снизил – якобы я прикарманил 4 миллиона рублей, которые должен был поделить между имамами. Имамы хорошо знают меня и говорили ему, что не верят в это. Тогда он переходил к угрозам – разным имамам угрожал по-разному. Например, одному имаму грозился сделать так, что его сына уволят с хорошей работы. И так далее. Он дошел до того, что говорил имамам, что один из моих сыновей якобы наркоман. Но вся его ложь была напрасной – никто из наших имамов не признает Рафаэля Манюрова.

- Алсу-ханым, вам есть что сказать?

- У Стрельникова есть и другие «подвиги». 5 сентября 2019 г. правительство РФ вынесло постановление №1165 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций", согласно которому собственники религиозных объектов – мечетей, церквей и т.д. – а также те, кто пользуется ими на иных законных основаниях , обязаны были оформить паспорта безопасности. Благодаря «заслугам» Стрельникова соборная мечеть «Ускудар» до сегодняшнего времени не оформила свой паспорт безопасности.

И прежний собственник мечети – РДУМ РМ, и нынешний собственник – местная мусульманская религиозная организация (ММРО) «Дружба» принимали исчерпывающие меры для оформления паспорта безопасности. Была созвана комиссия, мечети присвоили категорию защищенности, подписали акт категорирования – почти все члены комиссии, кроме Стрельникова Андрея Игоревича.

Мы несколько раз отправляли в Мордовское УФСБ письма, обращались лично к Стрельникову с просьбой согласовать данный акт либо написать отказ, ему было направлено официальное приглашение, чтобы он приехал в мечеть, осмотрел ее и выразил свое особое мнение о готовности или неготовности объекта к антитеррористической защищенности. Однако Стрельников полностью игнорирует эти просьбы и требования, он просто никак не выражает своего мнения. Из-за отсутствия его подписи в акте категорирования паспорт безопасности так и не оформлен. Администрация Саранска обратилась в прокуратуру, и прокуратура провела проверку.

Мы объясняли прокурорам, суду и другим чиновникам, что причина неготовности паспорта безопасности мечети не в нашей халатности, а в неправомерных действиях Стрельникова, который хочет, чтобы нас привлекли к административной ответственности из-за отсутствия паспорта безопасности. В итоге суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей руководителю нынешнего собственника, Янгличеву Рафику Абдулловичу, руководителю ММРО «Дружба», в доход государства.

Судья был настроен наказать Янгличева, поэтому не обращал внимания на тот факт, что мы, при всем желании, не можем оформить паспорт безопасности без подписания акта категорирования всеми участниками комиссии, включая сотрудника Мордовского УФСБ Стрельникова.

- Репрессии против РДУМ РМ начинались при бывшем главе Мордовии Владимире Волкове. В ноябре 2020 г., когда вас уже прессовали по полной, шли суды, друг за другом были отказы Минюста в госрегистрации изменений (выход из ЦДУМ России, новый устав), был назначен нынешний глава Мордовии Артем Здунов. Вы тогда очень обрадовались – Здунов родом из Казани, города, который имеет для татар и татарских мусульман особое значение, работал министром в Татарстане, премьер-министром Дагестана, очень мусульманизированной республики, то есть, вероятно, хорошо знаком с мусульманской спецификой. Да и жена у него татарка. Алсу-ханым, что скажете?

- После назначения Артема Здунова на должность главы Мордовии, наши имамы направили ему официальное обращение по поводу беспредела, творящегося в отношении РДУМ. Никакого ответа имамы не получили. Было направлено обращение от муфтия Зяки Айзатуллина. В ответ пришло письмо, где было сказано, что религия отделена от государства. Если религия отделена от государства, тогда РДУМ и ЦДУМ России должны разобраться между собой, а не ликвидировать РДУМ силами государства – по иску Управления Минюста РФ по РМ.

В июне этого года было направлено второе письмо от имамов, с подписями и печатями. Снова молчание в ответ. Как выяснилось после обращения в канцелярию главы Мордовии, этого письма у них вообще нет – якобы куда-то пропало. Мы повторно направили это письмо, прошло уже более месяца, ответа до сих пор нет. Глава не принимает муфтия Айзатуллина к себе на прием.

- Фаиля-ханым, вы хотели добавить?

- Артем Здунов, став главой Мордовии, получил очень большую нагрузку - необходимо было разобраться с тяжелым наследием, которое ему досталось от Меркушкина и от Волкова – долги нашей республики перед федеральным бюджетом были неподъемными. Эти долги не давали возможности развивать в республике какую-либо инвестиционную деятельность, было невозможно поддерживать незащищенные слои населения на должном уровне.

Его команда - совершенно новые люди в нашей республике, которые не знали всех внутренних течений, ситуаций, взаимоотношений между людьми, им необходимо было разобраться. Поэтому, я думаю, что вопрос о религии, - тем более, что действительно религия по законодательству отделена от государства, - стоял у него и его команды на последнем месте.

Необходимо также учитывать то, что Талгат Таджуддин, Верховный муфтий ЦДУМ России, имеет федеральный статус, его принимают президенты на разных мероприятиях. А муфтий Зяки Айзатуллин – региональный муфтий с 17 местными организациями, который годами не может добиться приема у главы Мордовии.

Тем не менее, я думаю, что эта абсурдная ситуация с ликвидацией РДУМ заставит команду нового главы подойти к этому вопросу более внимательно, тщательно. И разобраться, что же на самом деле творится.

Конечно, многие задачи командой Здунова уже выполнены, они отбили долг в 16 миллиардов рублей. Сейчас они решают вопросы по той региональной собственности, которая не стоит на учете. А ведь это пополнение бюджета, выполнение социальных задач и проблем.

Но нужно иметь в виду, что вопросы религии тоже имеют очень большое значение. Если у мусульман Мордовии есть доверие к РДУМ, будет доверие и к власти, если власть будет поддерживать этот муфтият. Я считаю, что давно настала пора разобраться в этом вопросе.

…

P.S. После вынесения Верховным Судом Республики Мордовия решения о ликвидации РДУМ (решение еще не вступило в законную силу), началось новое давление на имамов и председателей религиозных общин РДУМ. Были предприняты попытки рейдерского захвата мечетей, у руководителей общин требовали передать администрации оригиналы учредительных и правоустанавливающих документов. Имамов пытались ввести в заблуждение путем предоставления недостоверной информации. Но они пока держатся.