Сербия купит турецкие Байрактары

Сербия планирует закупить турецкие беспилотники Bayraktar на несколько сотен миллионов евро. Белград рассчитывает получить первые беспилотники в следующем году.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в Белграде на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вице-премьер и министр обороны Сербии также провели беседу с министром национальной обороны Турецкой Республики.

Представители Турции и Сербии заявили, что заинтересованы в улучшении сотрудничества в военно-образовательной и военно-промышленной сферах.

Руководство Сербии приняло решение о закупке боевого беспилотного летательного аппарата Bayraktar в начале апреля этого года.

Вучич сказал, что во время их переговоров на прошлой неделе он попросил президента Реджепа Тайипа Эрдогана поставить Сербии беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, которые уже оказали существенное влияние на несколько региональных конфликтов.

«Два дня назад на встрече с президентом Турции Эрдоганом я сказал, что мы хотим купить Bayraktar у Турции, и Эрдоган пообещал мне, что мы можем их получить», — цитирует президента новостной портал klix.ba.

В этой связи интересно, что практически в тот же день генеральный директор турецкой оборонной компании Baykar Makina, выпускающей Байрактары, Халук Байрактар, дал интервью, в котором отрицал возможность продажи беспилотников Индии:

«Это наш корпоративный принцип, мы не продаём оружие двум сторонам конфликта. Наш приоритет - делиться нашими возможностями с братскими странами, с нашими друзьями и союзниками по НАТО. Такие страны, как Пакистан, Азербайджан или Украина - являются приоритетными для нас».

Это похвальный корпоративный принцип, серьезно. Но давайте помнить, что в случае боевого применения Байрактаров сербской армией, их противниками почти наверняка будут либо боснийцы либо албанцы. То есть, мусульманские страны, к которым в Турции особое отношение. И как тогда сработает такой корпоративный принцип? Зачем Турции вообще вооружать сербскую военную машину, в которой до сих пор продолжается культ Караджича и Младича, палачей Сребреницы, Remoove Kebab и так далее? Только ради денег?